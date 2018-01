Kılıçdaroğlu'dan Almanya'da Afrin Harekatı ile İlgili Açıklama

Almanya'nın Wuppertal kentinde katıldığı bir etkinlikte konuşma yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, „Biz burada konuşurken Afrin'de çarpışan kahraman askerlerimiz var. Hiç bir annenin acı çekmesini istemiyoruz. Bugün Afrin'de çarpışan askerlerimize, sadece ve sadece şimdilik, şu dileklerde bulunabiliriz. Allah onların yardımcısı olsun" dedi.

Almanya'da bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Wuppertal kentinde Günay Çapan'ın sponsorluğunu üstlendiği Nebil Özgentürk'ün hazırladığı „56 yıllık göçün öyküsü Bizim Hikayemiz adli belgeselin galasına katildi. Aynı etkinlikte, Nazım Hikmetin'in 116. doğum günü de kutlandı. Etkinliğin gerçekleştirildiği salonun sahnesine Türk ve Alman bayrakları asılırken, salonun bir yanına geçen yıl hayati kaybeden Tarik Akan'ın, diğer bir yanına da Atatürk resmi kondu.

Belgeseli salonda büyük bir kalabalıkla birlikte izleyen Kemal Kılıçdaroğlu, „Sizlerin hikayesi olan „Bizim Hikayemiz Belgeseli'ni izledik, birlikte duygulandık. Sizlerde büyük acılarla Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, İngiltere'ne dünyanın dört bir yanına geldiniz. Umutlarınız, heyecanlarınız vardi, Türkiye'ye dönmek üzere Almanya'ya Fransa'ya Hollanda'ya İngiltere'ye, Belçika'ya geldiniz. Birinci kuşak dönemedi, ikinci kuşak dönemedi, üçüncü kuşak zaten dönmekte istemiyor. Ama hasret, ülke sevgisi hep yaşadı, hep yasayacak. Bu belgeseli çeken bütün dostlara, özellikle sayın Özgentürk'e yürekten teşekkür ederim. Elbette belgesel 7 bölüm olarak çok kıymetlidir, biz bugün sadece bir bölümünü izledik" seklinde konuştu.

Daha sonra konuşmasına „ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz, kardeşçe yasamak istiyoruz. Bir arada yasamak istiyoruz. Farklı kültürlerimiz, farklı inanlarımız, farklı kimliklerimiz, farklı yasam tarzlarımız olabilir. Ama biz bir arada, huzur içinde yasamak istiyoruz. Nerede olursak olalım, ister Almanya'da, ister Hollanda'da, İster İngiltere'de, ister Amerika'da nere olursak olalım, Anadolu'nun bir parçasıyız. Kadim bir kültürün parçasıyız, engin ve zengin bir kültürün parçasıyız. O zengin kültürü yasamak ve yasatmak istiyoruz. dolayısıyla yediden yetmişe, biz ülkemizde huzur istiyoruz" ifadelerle devam eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, „ülkemizin içinde veya dışında yaşanan olaylar, yeni acıları önümüze, gündemimize getirdi. Biz burada konuşurken Afrin'de çarpışan kahraman askerlerimiz var" dedi salondan büyük bir alkış seli koptu. Ardından konuşmasını, „Biz hiç bir ülkede terörün olmasını istemeyiz. Hiç bir ülkede acının, kanin göz yaşın olmasını istemiyoruz. komşularımızla huzur içerisinde yasamak isteriz. komşularımızla birlikte yasamak isteriz. Ayrıca bizim bütün komsu ülkelerle, akraba bağlarımız var, kültürel ilişkilerimiz var" şeklinde sürdüren Kılıçdaroğlu, „Biz burada acıları paylaşırken, acıları yasayan anneler var Türkiye'de. Hiç bir annenin acı çekmesini istemiyoruz. Bugün Afrin'de çarpışan askerlerimize, sadece ve sadece şimdilik, şu dileklerde bulunabiliriz. Allah onların yardımcısı olsun" dediğinde ise, salonda başka seslerin yükseldiği ve bir kaç kişininde yerinden kalkıp salon dışına doğru yürüdü gözlendi. konuşmasına ara vermeden devam eden Kılıçdaroğlulu'na, yeniden alkış destekleri geldi. Kılıçdaroğllu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Biz kendi ülkemizde kardeşçe yasamak istiyoruz. Kendi ülkemizde barış içinde yasamak istiyoruz. komşularımızla huzur içerisinde yasamak istiyoruz. komşularımızla barış içerisinde yasamak istiyoruz. Barisi, kardeşliği ve huzuru, kendi topraklarımızda da, komsu topraklarda da, egemen kılacağız. Demokrasiyi kendi ülkemizde yaşatacağız, biz barisi kendi ülkemizde destekleyeceğiz. Belgeselde izledik, Yılmaz Güney'in dediği gibi, ya kazanacağız, ya kazanacağız. Bunun başka yolu yok. Emperyel güçlerin, ortadoğudan çekilmesini istiyoruz. Emperyal güçlerin orta doğuyu silahlandırmasına da karşıyız. Orta doğuda akan her kan bizim kanimizdir, her göz yaşı bizim göz yaşımızdır. Bu gerçeği, hep birlikte haykırmak zorundayız. Barışı kendi bölgemize getirmek zorundayız. Birilerine kardeşi kardeşe, kırdırmamak zorundayız, bunun mücadelesini yapmak zorundayız".

KILIÇDAROĞLU'NA ALMANYA'DAN ÖDÜL

konuşmasının ardından yeniden sahneye davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na, ilk kez verilen Nazim Hikmet Türk Alman Dostluk Ödülü taktim edildi. Nazim Hikmet Vakfı ve CHP Köln dayanışma Derneği tarafından verilen ödülü Kılıçdaroğlu, CHP Köln dayanışma Derneği başkanı Günay Çapan'ın elinden aldı. Aynı ödül, Wuppertal Ana Kent Belediye Başkanı Andreas Mucke ve Zülfü Livaneli'ye de taktim edildi.

Görüntüler

-Kılıçdaroglu, protokol da otururken

-Kılıçdaroglu'nun konuşmasından bölümler

-Kılıçdaroglu, asker harekatı ile konuşurken

-Kılıçdaroglu, ödülünü alırken - Elcivan