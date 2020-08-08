Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyetin 100. yılında cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız"
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Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyetin 100. yılında cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetin 100. yılında cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız" dedi.

Kılıçdaroğlu:
08.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:02

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetin 100. yılında cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız" dedi.

Partisinin meclis toplantısı açılışında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "60 kişiden oluşuyoruz. 39'u erkek 21'i kadın. Parti meclisimizin yüzde 41.6'sı yenilendi. Dolayısıyla yeni arkadaşlarımız, gençler, kadınlar ve erkekler gelerek 60 kişiyi oluşturduk. Yaş ortalamamız ise 48 oldu" ifadelerini kullandı.

Parti tarihinde çizgilerinde hiçbir değişiklik olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Çağdaş uygarlığın ötesine geçmek gibi bir çizgimiz var. 37. Kurultayda 2. Yüzyıla çağrı beyannamesini okuduk. Hep birlikte oylayarak kabul ettik. Gerçekten de Türkiye'nin siyasal tarihinde 2. yüz yıla çağrı beyannamesi Türkiye'yi nasıl görmek istiyoruz? Nasıl bir Türkiye arzuluyoruz? Neler yapmalıyız? Bunu anlatan bir beyanname aslında. Oy birliği ile kabul edilmesi her birimize sorumluluk yükledi. O sorumluluğun 1. aktörü benim, 2. aktörü MYK üyeleri, 3. aktörü parti meclisi üyeleri olacak. Bu beyannameyi toplumun her kesimine hiçbir ayırım yapmadan gidip aktarmamız gerekiyor. Anlatmamız gerekiyor. Çağrı beyannamemsinin ana omurgasını aslında ilk anayasanın 1. maddesi oluşturuyor. Yani 'Egemenlik Milletindir'. Dolayısıyla hiçbir kişiye hiçbir sınıfa bir zümreye egemenliğin verilmesini asla kabul etmiyoruz. Bunu ıslarla dile getiriyoruz. Bu açıdan bizim için çok önemli bu beyanname" dedi.

"Biz ülkemizi ve insanımızı seviyoruz"

"Bu çağrı beyannamesi Türkiye'nin yeniden inşa beyannamesidir" diyen Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu çağrı beyannamesi halkçılık ilkesinin bir gereği olarak, demokrasi ve cumhuriyetin taçlandırılması beyannamesidir. Bunu her arkadaşımız özellikle grup başkan vekillerimize söylüyorum. Küçük cebe girecek bir halini yapacağız. Herkesin cebinde olacak. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalesidir. Bu partiye oy verenlerde vermeyenlerde biliyorlar ki bu ülkede bir Cumhuriyet Halk Partisi varsa bu ülkenin sarsılmaz bir sigortası var demektir. Devletin, halkın, vatandaşın sigortasıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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