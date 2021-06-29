Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyeti savunacağım diyen bir savcı çıktı mı?"
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Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyeti savunacağım diyen bir savcı çıktı mı?"

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısına katıldı (4)"Devletin iyi yönetilmediğini hepimiz biliyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısına katıldı (4)

"Devletin iyi yönetilmediğini hepimiz biliyoruz. Çünkü iktidar, yani saray otoritesi devleti yönetmek için değil devlet olmak için geldi"

"Devlette liyakat vardı. Liyakatı da tamamen kaldırdılar.Yandaşları getirdiler. Ne söylerse bakan, emredersiniz diyen kişileri getirdiler"

"Bürokrasiyi bir anlamda robotlaştırdılar"

"Yetimin hakkını ben savunacağım. Ben Cumhuriyet savcısıyım. Cumhuriyeti savunacağım diyen bir savcı çıktı mı? Tık yok"

"Türkiye şu anda Avrupa'nın en büyük kara para aklayıcısı ülkelerinden biridir"

"Haramla besleniyorlar, haramla. Helali kabul edemiyorlar. ve ekonomiyi aşama aşama kayıt dışına çıkardılar. Hukuku da aşama aşama kayıt dışına çıkardılar. Onu da devletten ayırdılar"

Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyeti savunacağım diyen bir savcı çıktı mı?'
Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyeti savunacağım diyen bir savcı çıktı mı?'
Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyeti savunacağım diyen bir savcı çıktı mı?'
Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyeti savunacağım diyen bir savcı çıktı mı?'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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