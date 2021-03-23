Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyet kurulurken bu ülkenin kadınlarına büyük önem verilmiştir"
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Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyet kurulurken bu ülkenin kadınlarına büyük önem verilmiştir"

23.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "83 milyon vatandaşımıza açık ve net çağrıda bulunuyorum. Hiçbirinizin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Birlikte, 83 milyon olarak Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak hepimizin namus borcudur." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok sorunlarının olduğunu, herkesin Türkiye'nin bir buhran içinde olduğunu gördüğünü ve bildiğini savundu.

Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyet kurulurken bu ülkenin kadınlarına büyük önem verilmiştir'
Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyet kurulurken bu ülkenin kadınlarına büyük önem verilmiştir'
Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyet kurulurken bu ülkenin kadınlarına büyük önem verilmiştir'
Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyet kurulurken bu ülkenin kadınlarına büyük önem verilmiştir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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