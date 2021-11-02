Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı'nın ortağına da yol gösteriyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anadolu'ya milletvekillerini göndereceğine ilişkin açıklamasını hatırlatarak, "Memnun oldum. Bir pazara, ayakkabı tamircisine gitsinler, 'CHP ne yapıyor' diye sorsunlar. Gerçekten CHP ile gurur duyuyorum. Demek ki Cumhur İttifakı'nın ortağına da yol gösteriyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, bütün sorunların kaynağının adaletsizlik olduğunu ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 125 bin 678 kişinin kararnameyle görevden alındığını belirterek, şunları söyledi: "Haksızlığa uğradığını iddia edenler mahkemeye başvurdu. Hakkında takipsizlik kararı verilenler, Anayasa Mahkamesi tarafından 'Evet burada bir suç yoktur, göreve iadesi gerekir' diye karar verilenlerin tamamını göreve iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, geliyor gelmekte olan. Mahkeme kararlarını uygulamayan bürokratlar, talimatı kimden aldılarsa, aynı şeyi yapmasınlar. Yaptıkları takdirde onları devletin bürokrasisi içinde tutmayacağım. AK Parti'nin grup başkanvekili açıklamasında '128 milyar dolar 2019 yılının başından 2021 yılının yarısına kadar ülkemizde evlerine kapanan, iş yerleri kapanan, faaliyetlerine devam edemeyen, işsiz kalan işçilere destek olmak üzere bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır' diyor. Ahlakın temel kurallarından birisi yalan söylememektir. Yalan söylüyorsanız siyasette ne işiniz var? Milletin sorunlarını çözeceğim diye geliyorsunuz, 128 milyar dolar buharlaşıyor ve siz çıkıp yalan söylüyorsunuz. Pandemi 2019 yılında başlamamıştı. Keşke mahkemeye verse de bu 128 milyar dolarlık dosyayı mahkemeye getirsek. Verir mi ? Veremez. Bugün Sayın Bahçeli, 'CHP ne yapıyor diye Anadolu'ya milletvekillerini göndereceğim' demiş. Memnun oldum. Bir pazara, ayakkabı tamircisine gitsinler, 'CHP ne yapıyor' diye sorsunlar. Gerçekten CHP ile gurur duyuyorum. Demek ki Cumhur İttifakı'nın ortağına da yol gösteriyoruz. Gir milletin arasına ve gerçekleri gör" .

"Saray ve şürekası bunları hissetmez ama vatandaş perişan vaziyette. Tüm bu zamlardan sonra gıda fiyatlarındaki artış yüzde 40'ları aşacak. Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 40'ları aşınca asgari ücretli nasıl geçinecek? 'Kara kış fonunu derhal kur' diye boşuna mı diyorum? Bilgin, birikimin yok bütün derdin 'Biden bana gülecek mi?' Sen Türkiye'yi düşün kardeşim. Bu zam fırtınası görünüyor ki devam edecek, ipin ucunu kaçırdı bunlar. Bütün bunlar olurken bu şahsımın trolleri var. İletişim Başkanlığı var. Mutfaktan haberler i yok. Adam cebine bakıyor, pazara, esnafa bakıyor. Etiketler her gün değişiyor. Ülkeyi yönetme güçleri, kapasiteleri kalmadı. 'Aslansın, kaplansın' diyorlar. Açık ve net söylüyorum sen ne aslansın ne kaplansın sen olsa olsa kağıttan kaplansın. Bütün otokratların sahip oldukları özelliklere sahip. Kendisine seslenelim. Şu milletin, garibanların dertlerine bir bak kardeşim. Seni Biden kurtaramaz arkadaş, senin geleceğin bu milletin elindedir. Nereye gidersen git, sonunda sandığı getireceksin. Millet sana dersi o sandıkta verecek. Milletimiz sandık gelince görevini yapacaktır. Biz de cumhuriyetin 100 yılında cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız"

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Nursima ÖZONUR/ANKARA, -