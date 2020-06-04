Kılıçdaroğlu, Çubuklu şehidin babasıyla görüştü
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Kılıçdaroğlu, Çubuklu şehidin babasıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan ve memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesine defnedilen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın babasıyla görüştü.

Kılıçdaroğlu, Çubuklu şehidin babasıyla görüştü
04.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan ve memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesine defnedilen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın babasıyla görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 19 Nisan 2019'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade er Yener Kırıkcı'nın babası Mustafa Kırıkcı'yı, CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

Kılıçdaroğlu'nun makam odasında yapılan görüşmede şehit babası Kırıkcı, CHP liderini Çubuk ilçesindeki evine davet etti.

Ziyarete, Kemal Kılıçdaroğlu'na başdanışmanlarından Kenan Nuhut da eşlik etti.

Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenaze sırasında bir grubun saldırısına uğramıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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