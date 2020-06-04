Kılıçdaroğlu, Çubuklu şehidin babası ile görüştü
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Kılıçdaroğlu, Çubuklu şehidin babası ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak sınırında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli piyade er Yener Kırıkçı'nın (26) babası Mustafa Kırıkçı'yı makamında kabul etti.

Kılıçdaroğlu, Çubuklu şehidin babası ile görüştü
04.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak sınırında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli piyade er Yener Kırıkçı'nın (26) babası Mustafa Kırıkçı'yı makamında kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, 19 Nisan 2019'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli piyade er Yener Kırıkçı'nın babası Mustafa Kırıkçı'yı, CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Kılıçdaroğlu'nun makam odasında yapılan görüşmede şehit babası Kırıkçı, CHP liderini Çubuk ilçesindeki evine davet etti.Öte yandan Kılıçdaroğlu, şehit Kırıkçı için 21 Nisan'da Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine katılımı ve cenaze sırasında bir grubun saldırısına uğramıştı.


Kaynak: DHA

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