Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısını yaptırdı (2)
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Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısını yaptırdı (2)

12.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:54
Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısını yaptırdı (2)

BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜRSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Bakan Koca, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışacağız" ifadesini kullandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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