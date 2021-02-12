Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısını yaptırdı
12.02.2021 12:36 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:41
Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısını yaptırdıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse karşı Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısını yaptırdı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse karşı Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, aşı yapılırken çekilen fotoğrafını da paylaştı.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı