Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısını yaptırdı
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Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısını yaptırdı

12.02.2021 12:36 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:41
Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısını yaptırdı

Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısını yaptırdıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse karşı Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Kılıçdaroğlu, Covid-19 aşısını yaptırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse karşı Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, aşı yapılırken çekilen fotoğrafını da paylaştı.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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