Kılıçdaroğlu: Coşkumuz yüreklerimizden sokaklara taşacak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki bu salgın günleri geçer geçmez coşkumuz yüreklerimizden sokaklara taşacak, Cumhuriyetimizin bugünkü mirasçıları, onu hak ettiği şekilde demokrasiyle taçlandıracaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki bu salgın günleri geçer geçmez coşkumuz yüreklerimizden sokaklara taşacak, Cumhuriyetimizin bugünkü mirasçıları, onu hak ettiği şekilde demokrasiyle taçlandıracaktır" dedi. Kaynak: Dunya.com