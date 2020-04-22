Kılıçdaroğlu: Coşkumuz yüreklerimizden sokaklara taşacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki bu salgın günleri geçer geçmez coşkumuz yüreklerimizden sokaklara taşacak, Cumhuriyetimizin bugünkü mirasçıları, onu hak ettiği şekilde demokrasiyle taçlandıracaktır" dedi.
22.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:45
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki bu salgın günleri geçer geçmez coşkumuz yüreklerimizden sokaklara taşacak, Cumhuriyetimizin bugünkü mirasçıları, onu hak ettiği şekilde demokrasiyle taçlandıracaktır" dedi.
Kaynak: Dunya.com