Kılıçdaroğlu, çocuklarla video konferans görüşmesi yaptı Salonun iç/genel planı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında masada oturan katılımcılar Kılıçdaroğlu'nun çocuklar ile video konferans görüşmesi yapması Çocukların konuşması Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çocuklarla bayram buluşması gerçekleştirdi ANKARA...

Salonun iç/genel planı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında masada oturan katılımcılar

Kılıçdaroğlu'nun çocuklar ile video konferans görüşmesi yapması

Çocukların konuşması

Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çocuklarla bayram buluşması gerçekleştirdi

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşları 6 ila 14 arasında değişen 20 çocuk ile video konferans görüşmesi yaptı. Farklı kentlerin yanı sıra, Almanya, Avusturya ve Fransa'dan görüşmeye katılan çocuklarla sohbet eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya eşlik etti.

Kaynak: AA