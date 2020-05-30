Kılıçdaroğlu, çocuklarla video konferans görüşmesi yaptı
Salonun iç/genel planı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında masada oturan katılımcılar Kılıçdaroğlu'nun çocuklar ile video konferans görüşmesi yapması Çocukların konuşması Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çocuklarla bayram buluşması gerçekleştirdi ANKARA...
30.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:25
Salonun iç/genel planı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında masada oturan katılımcılar
Kılıçdaroğlu'nun çocuklar ile video konferans görüşmesi yapması
Çocukların konuşması
Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çocuklarla bayram buluşması gerçekleştirdi
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşları 6 ila 14 arasında değişen 20 çocuk ile video konferans görüşmesi yaptı. Farklı kentlerin yanı sıra, Almanya, Avusturya ve Fransa'dan görüşmeye katılan çocuklarla sohbet eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya eşlik etti.
Kaynak: AA