Kılıçdaroğlu, çocuklarla bayram buluşması gerçekleştirdi - Kılıçdaroğlu, çocuklarla bayram buluşması gerçekleştirdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt içi ve yurt dışından 6-14 yaşlarındaki 20 çocukla video konferans yoluyla görüştü.

- Kılıçdaroğlu, çocuklarla bayram buluşması gerçekleştirdi

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt içi ve yurt dışından 6-14 yaşlarındaki 20 çocukla video konferans yoluyla görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşları 6 ila 14 arasında değişen 20 çocuk ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Farklı kentlerin yanı sıra, Almanya, Avusturya ve Fransa'dan görüşmeye katılan çocuklarla sohbet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya eşlik etti.

Görüşmeye katılan çocuklardan kendilerini tanıtmasını isteyen Kılıçdaroğlu, çocukların gelecekteki hedeflerini de öğrendi. Pandemi öncesi ve esnasında çocukların neler yaptığını da soran Kılıçdaroğlu, "Hepinizden gözlerinden öpüyoruz. Ailenize selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Hepinize mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA