Kılıçdaroğlu, çocukları CHP'nin 23 Nisan konulu resim, şiir ve beste yarışmasına katılmaya davet...
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Kılıçdaroğlu, çocukları CHP'nin 23 Nisan konulu resim, şiir ve beste yarışmasına katılmaya davet...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklara CHP'nin 23 Nisan konulu resim, şiir ve beste yarışmasına katılma çağrısında bulundu.

26.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:10
Kılıçdaroğlu, çocukları CHP'nin 23 Nisan konulu resim, şiir ve beste yarışmasına katılmaya davet...

CHP Genel Başkanı , çocuklara CHP'nin konulu resim, şiir ve beste yarışmasına katılma çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar, Milli Egemenlik Mücadelemizin 100. yılında sizi resim, şiir ve beste yarışmamıza katılmaya davet ediyorum. 23 Nisan'da Türkiye'yi, Atatürk'ü, Cumhuriyeti, demokrasiyi ve TBMM'yi sizin gözünüzden görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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