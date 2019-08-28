28.08.2019 19:12

- Kılıçdaroğlu Çin Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisi Deng Li ve beraberindeki heyeti parti genel merkezindeki makamında kabul etti.Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Kaynak: İHA