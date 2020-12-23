Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisi Şaobin'i kabul etti
23.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:01
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin'in Türkiye Büyükelçisi Liu Şaobin'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin'in Türkiye Büyükelçisi Liu Şaobin'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı