Kılıçdaroğlu, çilek hasadına katıldı
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Kılıçdaroğlu, çilek hasadına katıldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun serada hasat yapması Kemal Kılıçdaroğlu'nun çilek ikramında bulunması Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvaltı yapması Kemal Kılçdaroğlu'nun bebek sevmesi AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Aydın'da,...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun serada hasat yapması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çilek ikramında bulunması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvaltı yapması

Kemal Kılçdaroğlu'nun bebek sevmesi AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Aydın'da, İncirliova ilçesindeki Karabağ Mahallesi'nde çilek serasında hasada katıldı. Kılıçdaroğlu daha sonra işçilerle birlikte kahvaltı yaptı.

Kılıçdaroğlu, çilek hasadına katıldı
Kılıçdaroğlu, çilek hasadına katıldı
Kılıçdaroğlu, çilek hasadına katıldı
Kılıçdaroğlu, çilek hasadına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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