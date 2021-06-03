Kılıçdaroğlu, çilek hasadına katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun serada hasat yapması Kemal Kılıçdaroğlu'nun çilek ikramında bulunması Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvaltı yapması Kemal Kılçdaroğlu'nun bebek sevmesi AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Aydın'da,...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun serada hasat yapması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çilek ikramında bulunması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvaltı yapması
Kemal Kılçdaroğlu'nun bebek sevmesi AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Aydın'da, İncirliova ilçesindeki Karabağ Mahallesi'nde çilek serasında hasada katıldı. Kılıçdaroğlu daha sonra işçilerle birlikte kahvaltı yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol