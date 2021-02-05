Kılıçdaroğlu, çığ felaketinde şehit düşen Uzman Çavuş Özbent'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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Kılıçdaroğlu, çığ felaketinde şehit düşen Uzman Çavuş Özbent'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

05.02.2021 21:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 21:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve karşılanması Kur'an-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi Şehit ailesinden görüntüler Şehit evine asılan Türk bayrağından görüntü İZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde meydana gelen çığ...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve karşılanması

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Dua edilmesi

Şehit ailesinden görüntüler

Şehit evine asılan Türk bayrağından görüntü İZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde meydana gelen çığ felaketinde şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent'in, İzmir Torbalı'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, çığ felaketinde şehit düşen Uzman Çavuş Özbent'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Kılıçdaroğlu, çığ felaketinde şehit düşen Uzman Çavuş Özbent'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Kılıçdaroğlu, çığ felaketinde şehit düşen Uzman Çavuş Özbent'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Kılıçdaroğlu, çığ felaketinde şehit düşen Uzman Çavuş Özbent'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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