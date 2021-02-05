Kılıçdaroğlu, çığ felaketinde şehit düşen Uzman Çavuş Özbent'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve karşılanması Kur'an-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi Şehit ailesinden görüntüler Şehit evine asılan Türk bayrağından görüntü İZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde meydana gelen çığ...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve karşılanması
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Dua edilmesi
Şehit ailesinden görüntüler
Şehit evine asılan Türk bayrağından görüntü İZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde meydana gelen çığ felaketinde şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent'in, İzmir Torbalı'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı