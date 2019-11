Kılıçdaroğlu: Ciddi kumpaslar var

23.11.2019 19:19 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partililere uyarıda bulunarak, "Ciddi kumpaslar var. Vekillere, belediye başkanlarına, il başkanlarına, vatandaşlara söyledim. Önümüzde süreçler var, mahallelere sandıkları koyduk. Demokrasinin işlemesi için gereğini yapacağız. Ama bu sürecin olumsuz olması için her şeyi yapacaklar. Sandalye atacak, yumruk atacak adam bulacaklar. Çok dikkatli olun. Kim kime sandalye, yumruk atarsa yakasından tutup dışarı atın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Sahası'nda elektrik üretmek için yapılan Biyogaz Tesisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı. Programın başında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına yaklaşan bir kadın, çocuklarının olduğunu ve iş istediğini belirterek, ağladı. Kılıçdaroğlu, kadını dinledikten sonra bilgilerini aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İki gündür belediye başkanları toplantısını yapıyoruz. Belediye başkanlarımız size daha iyi hizmet verebilmek için yarışıyorlar. İlk 7 ayda elde ettiğimiz sonuçlar çok güzel. Bundan sonra daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Belediye başkanlarımıza, 'halka hizmet hakka hizmettir' dedim. 'Halka her türlü hizmeti götüreceksiniz' diye söyledim. Bu tesis güzel bir tesis. Yıllar yılı Çiğlilerin çektiği ızdırabı, biliyorum. Çöptü, kokuydu sonlandı. Güzel bir enerji elde edilecek. Elbette ki bu projenin başlangıcı Aziz Kocaoğlu'na ait. Ona da buradan en içten sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Şimdi Tunç başkan bu projeyi aldı ve bitirdi. Yeni projelerle yola devam edecek" dedi.

'CHP İLE UĞRAŞMAK İÇİN ÖZEL ÇABA HARCANIYOR'Belediye başkanlarına yaptığı uyarılardan bahseden Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarına 'Bulunduğunuz beldede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece rahat uyumayacaksınız' dedim. Biliyorum çok sorunlarınız var. İşsizlik belası var, yüreği yanan anneler, babalar var, biliyorum. İnsanlar, 'açım, yoksulum, karnımı doyurmak istiyorum, alın teri ile çalışmak istiyorum' diyor. Bu feryadı duyuyorlar mı? İşsizliğin nasıl bir bela olduğunu biliyorlar mı? Bir eli yağda bir eli balda geziyorlar. Bunlar vatandaşın derdini bilmiyorlar" dedi. Kılıçdaroğlu, vatandaşın derdinin bilinmediğini ancak CHP ile uğraşmak için özel çaba harcandığını ileri sürerek, şunları söyledi:"Nasıl olur da CHP'li belediyeler başarı kazandı? Nasıl olur da İstanbul'u, Mersin'i, Ankara'yı kaybettiler? Bunları düşünüyorlar. Nasıl kumpas kurabiliriz, CHP'yi nasıl geriletebiliriz ve bir dahaki seçimlerde nasıl yenebiliriz? Bunları hesaplıyorlar. Ciddi kumpaslar var. Vekillere, belediye başkanlarına, il başkanlarına, vatandaşlara söyledim. Önümüzde süreçler var, mahallelere sandıkları koyduk. Demokrasinin işlemesi için gereğini yapacağız. Ama bu sürecin olumsuz olması için her şeyi yapacaklar. Sandalye atacak, yumruk atacak adam bulacaklar. Çok dikkatli olun. Kim kime sandalye, yumruk atarsa yakasından tutup dışarı atın. O kişi asla CHP'li değil."CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİKılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözleri için şunları söyledi: "Türkiye'nin gündeminde bütün dikkatleri başka yere çekmek gibi bir çabaları var. Bunu gayet iyi biliyorum. Dün Erdoğan İzmir'e geldi. Bir sürü laflar etti. Ne dediğini ben gayet iyi biliyorum. Ama şu cümle çok önemli, 'Ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını koyuyor musun? İzmir'den, ilk kurşunun atıldığı, düşmanın denize döküldüğü kentten sesleniyorum, aydınlığın kentinden sesleniyorum; onun yakınlarına da sesleniyorum; Sen ister cumhurbaşkanlığını koy ister koyma, seninle istediğin her yerde tartışmaya hazırım. Daha bitmedi. Bizde yürek var, alın teri var. Bizde namuslu insan olmak var. Bizde kul hakkına saygı, dürüstlük var. Bu niteliklere sahip olmayanlar bize kumpas kurmaya çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum. Olur ya benim dediğim televizyona gelmezsin, ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım. Gelmeyen namerttir."'ON BİNLERCE ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRİYOR'Yüreği temiz, insanlar arasında ayrım yapmayan, hangi yaşam tarzı olursa olsun inşalara saygı duyan biri olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Biz dürüstüz, insanlara saygılıyız. On binlerce çocuk yatağa aç giriyor. Aylık geliri 663 liradan az olan 8,5 milyon insan var. Ben söyleyince kızıyorlar 'Bay Kemal' diyorlar. Bay Kemallerin tamamı onurlu insanlardır. Bay Kemaller haram yemez, kul hakkı yemez, yiğit insanlardır. Bay Kemaller nerede haksızlık, adaletsizlik varsa her şeyi göze alır, üzerine gider" diye konuştu.'BUNUN ARKASINI BIRAKMAYACAĞIM'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyonda konuşmaya yönelik davetini tekrar eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a söylüyorum. Başkasının önünde konuşmak kolay. İster yalnız gel istersen ordunla gel. Söz veriyorum yalnız geleceğim. Kendine güveniyorsan gelirsin kardeşim. Bizim verilmeyecek hesabımız yoktur. Sen bana 10 soru soracaksın ben de sana 10 soru soracağım. Sen bana 5 ben de sana 5 soru soracağım. Sen bana 100 soru soracaksın ben 100 değil sadece 50 soru soracağım. Bu konunun arkasını bırakmayacağım. Karşıma çıkmasa da bırakmayacağım. Hangi numarayı çekerseniz çekin, sizin ipliğinizi pazara çıkarmak Kılıçdaroğlu'nun görevidir. Herkesin, sade vatandaşın hakkını koruyacağım. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece bizim rahat uyumamamız lazım. Bunu biz dile getireceğiz. Bir daha söyleyeyim belki unutabilir, televizyon kanalında, hangisini istiyorsan gel. Sen bu sorunu görüşmek ve tartışmak istiyorsan, senin istediğin televizyon kanalına vallahi de billahi de yalnız geleceğim. Yıllardır araştırıyorlar, bir şey bulamıyorlar, toplu iğne ucu kadar bir şey bulamazsın kardeşim" dedi.'HARMANDALI'NDA ÇÖPLERİN YERİNİ BİTKİ ÖRTÜSÜ ALIYOR'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açılışı gerçekleştirilen tesisle, İzmir'de atıktan enerji üretimi devrinin başladığını belirtti. Böylece çöpü, sorun olmaktan çıkarıp ekonomik ve ekolojik bir değere dönüştüreceklerini söyleyen Soyer, "Rehabilitasyonunu gerçekleştirdiğimiz bu alan, artık bir elektrik santraline ve yeşil alana dönüşüyor. Şimdiye kadar 25 bin metrekare alanın ağaçlandırma çalışmalarını tamamladık. Artık Harmandalı'nda çöplerin yerini bitki örtüsü alıyor. Koku ve kirlilik sorunu bitiyor. Başta Çiğlili hemşerilerim olmak üzere, tüm İzmir rahat nefes alacak" dedi. İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olarak gördüklerini belirttikleri bu tesis sayesinde, sahada oluşan metan gazının toplanarak yakıldığını ifade eden Soyer, şunları söyledi: "Böylelikle hem sahadaki koku büyük oranda azalıyor, hem iklim değişikliğine neden olan gazların atmosfere salınımı engellenerek elektrik enerjisi üretiliyor."'YENİ PROJELERİMİZ DE VAR'İzmir'in yeni enerjisinin herkese iyi geleceğini, bunun da hem temiz bir enerji, hem de dışa bağımlılığı azaltan ucuz bir enerji olduğunu kaydeden Soyer, "Öyle ki kurduğumuz biyogaz tesisi ile yılda yaklaşık 80 milyon metreküp metan gazı bertaraf edilerek, yılda yaklaşık 160 bin megavat saat elektrik enerjisi üretmeyi planlıyoruz. Bu miktar, 90 bin hanenin aylık enerji ihtiyacına tekabül ediyor. Burada geri kazanılabilir atıklar, değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacak. Atığın içerisinde bulunan plastik poşetler ve benzeri doğaya zarar veren maddeler, tesiste ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılacak" dedi. Tunç Soyer, Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa ilçelerinde de atıktan enerji üretmek için, şimdiden hazırlıklar yapmaya başladıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından, tesisin açılışı yapıldı. Kılıçdaroğlu, tesis ile ilgili bilgi aldıktan sonra İzmir'den ayrıldı.TESİSİN ÖZELLİKLERİ

Tesiste, drenaj ve gaz toplama amacıyla yatay ve dikey, çeşitli kesitlerde 38 bin metre boru döşendi. Boru hatlarından pompa istasyonları ile tesiste kurulu 14 adet gaz motoruna iletilen metan gazı ile elektrik enerjisi üretilmekte ve doğrudan ulusal elektrik dağıtım şebekesine veriliyor. Harmandalı Biyogaz Tesisi'nde yıllık 80 milyon metreküp metan gazı bertaraf edilerek yılda yaklaşık 160 bin MWh elektrik enerjisi üretilecek. Bu değer; 4 kişilik bir ailenin enerji tüketim miktarları göz önüne alındığında 90 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güce karşılık geliyor. Karbondioksitten 21 kat daha fazla kirletici etkisi olan metan gazının hem yüksek sera gazı çarpan etkisi ile atmosfere salımının engellenmesi ile birlikte iklim değişikliği ile ilgili mücadelede önemli bir adım atılmış oldu.

