Kılıçdaroğlu, CHP'ye katılım töreninde konuştu Açıklaması

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçmişte bizim de hatalarımız ve eksikliklerimiz oldu. O hataların hepsini telafi ettim ve edeceğim. Bu parti gerçek anlamda adı üstünde halkın partisi olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, pandemi döneminde başka partilerden CHP'ye geçen üyelerle bir araya geldi.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, partiye yeni katılanlarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Herkesin birbirini anlaması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Siyaseti anlamamız lazım. Siyaset ne için yapılır? Halk için yapılır. Siyaset cebi doldurmak, toplumu ayrıştırmak ve bölmek için yapılmaz. Siyaset kimlik, inanç ve yaşam tarzı üzerinden yapılmaz. Herkesin işi var mı? Herkesin aşı var mı? Herkes mutlu mu? Türkiye itibarlı mı? Türkiye büyüdü mü? Türkiye birilerine el avuç açtı mı, açmadı mı? Türkiye'nin sorunları var mı? ve biz bu sorunları nasıl çözeceğiz? Siyasetin konusu budur." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, toplumda ayrışma olmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçmişte bizim de hatalarımız ve eksikliklerimiz oldu. Özellikle yeni gelen kardeşlerime söylüyorum. O hataların hepsini telafi ettim ve edeceğim. Bu parti gerçek anlamda adı üstünde halkın partisi olacak. Halkın partisi ne demektir? Adaletten, hukuktan, sevgiden, barıştan, hoşgörüden yana olan partidir. Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa ve siyaset organı onu görmüyorsa, onun açlığını istismar ediyorsa, o siyaset siyaset değildir. Siyaset, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa etmektir. Eğer bu ülkede hala insanlar pazar artıklarından besleniyorlarsa, evlerine ekmek götüremeyen binlerce insan varsa, çocuğunu yatağa aç yatıran anne varsa öyle siyaset olmaz. Öyle siyaset yere batsın. Siyaset, herkesin karnının doyduğu, herkesin özgürce düşüncesini ifade ettiği bir alandır."

"Akıl akıldan üstündür" atasözünü anımsatan Kılıçdaroğlu, bunun istişare, bir araya gelip konuşma anlamına geldiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Şimdi biz düşünmeyeceğiz, hiçbir şey yapmayacağız, bir kişi karar verecek, hepimiz ona uyacağız. ya biz robot muyuz? Aklımızı kullanacağız, ayrışmayı bitireceğiz ve bu ülkenin sorunlarını halkla beraber çözeceğiz. Ayrışmayı değil beraberliği sağlayacağız. Bunu yaptığımız zaman millet oluruz. Bana çok saldırılar oldu, linç girişimleri oldu. Ama hiçbir şey beni bu millete hizmet etmekten alıkoyamaz" şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, partili belediye başkanlarından, oy hesabı yapmadan ve fakir mahallelerden başlayarak hizmet götürmelerini, hiçbir ayrım olmadan tüm ibadethanelerin tertemiz hale getirilmesini istediğini anlattı.

İşsizliğin tüm kötülüklerin anası olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İş bulmak sosyal devletin görevidir. Sosyal devlet, fakirin, fukaranın, garibanın yanında olan devlet demektir. Bütün belediye başkanlarına, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, milletvekillerine söylediğim kural şudur: 'Fakire ve fukaraya yardım edeceksiniz. Sakın ola ki medyayı çağırıp, sıraya dizip, onlara tek tek yardım yap, televizyonlar göstersin, sakın bunu yapmayın' dedim. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. İnsan onurunu koruyacağız."

İktidar olduklarında ilk yapacakları işlerden birisinin aile destekleri sigortasını getirmek olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu coğrafyada hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. O yatağa aç girerse, o gece ben sabaha kadar uyumayacağım demektir. Yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Yoksulluğu yönetmeyeceksiniz, yoksulluğu bitireceksiniz. Çocuklar, aileler huzur içinde olacak. Nasıl yapacağız yardımı? Ailenin gelir düzeyi düşükse veya hiç geliri yoksa bankada hesap açacaksın, gidecek emekli, memur, işçi gibi oradan sosyal devletin verdiği kaynaktan parasını alacak, çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Bitti,o kadar. Onun fakir olduğunu bir tek devlet bilecek. Sosyal devlet. Siz bunu yapacaksınız. Aile destekleri sigortasında, aileye para verilirken kadının banka hesabına yatıracağız. Evin ihtiyacını en iyi bilen kadının kendisidir."

Kanaat önderleriyle konuştuğunu da hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ki biz CHP'yi böyle bilmiyorduk. E diyorum ki haklısın. Çünkü CHP'yi biz size anlatmadık ki, rakiplerimiz gelip anlattılar. Peki bunun sorumlusu kim? Biziz. Gitmedik, halka kendimizi anlatmadık. Sırça köşklerde bazen oturduk. Millete bazen tepeden baktık. Bazen böyle çok elit takıldık. Yok artık o. Şimdi halkla beraber hareket edeceğiz. Halkın bütün katmanlarına ineceğiz ve birlikte bu ülkenin sorunlarını çözeceğiz. Ben tek kişiyim ama biz milyonlarız. Aynı hedefe kilitlenmiş milyonlarız. Gücümüzü birleştirebilirsek bu ülkeye huzuru, demokrasiyi, barışı getireceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantıda, başka partilerden CHP'ye katılanlara rozetleri, Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP milletvekilleri tarafından takıldı.

Kılıçdaroğlu, rozetleri takılan üyelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.