Kılıçdaroğlu: "CHP, Türkiye'nin kalesidir, sigortasıdır"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Parti Meclisi üyelerinden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısının açılışında konuştu.
08.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:23
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
CHP Parti Meclisi üyelerinden görüntüler ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısının açılışında konuştu. (8)
Kaynak: AA