Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bölgemizde bir savaş istemiyoruz. Bölgedeki bir savaşın Türkiye'ye büyük zararlar vereceğini hepimiz biliyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sorunlarını bildiklerini, çözüm üreten insanların iktidar olduğu takdirde çözülmeyecek hiçbir sorunun olmadığını söyledi.

İktidarın, ülkenin sorunlarını çözmediğini, aksine yeni sorunlar getirdiğini savunan Kılıçdaroğlu, "İktidar sahipleri sorunu çözemiyorlarsa yapacakları tek bir iş var, sandığı milletin önüne getirmek. O zaman Türkiye'de gerçek anlamda demokrasi kökleşmiş olur, vatandaş gider tercihini yapar. Vatandaşın tercihinden korkmamak lazım. Genel de şöyle söyleniyor, 'efendim bunlar asla gitmez.' Ne demek asla gitmez? Onları tıpış tıpış milletin iradesi ile göndereceğiz." sözlerini sarf etti.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku'nun ailesinin de toplantıya katıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun bulunamamasının nedenlerinin açıklanması gerektiğini vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasi konusunda çok sorunun olduğunu öne sürerek, "Türkiye'de demokrasinin olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Ufak tefek kırıntılar kalmış, onun dışında Türkiye'de demokrasinin askıya alındığını hepimiz biliyoruz." ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmadığını, anayasanın öngördüğü temel insan hakları kararları ya da kuralları ile ilkelerinin uygulanmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Süreçte hukuk içinde değil, intikam duygusuyla çalışılıyor. Eğer birisi iktidar sahiplerinden birisini eleştiriyorsa ve bu eleştirinin dozu biraz yüksekse yakalanması, gözaltına alınması, tutuklanması ve aylarca hapiste tutulması tablosu ile karşı karşıya kalıyoruz. Sedef Kabaş bunlardan birisidir. Ülkede hukuk olmadığı için Sedef Kabaş içeride tutuluyor. Sadece o mu? Hayır. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler de öyle. Bütün bunları biliyoruz." diye konuştu.

"Hepimizin dış politikada sağduyulu hareket etmesi lazım"

Rusya-Ukrayna arasındaki krize de değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemizde bir savaş istemiyoruz. Savaşın acımasızlığını en iyi bizim tarihimiz anlatır. Ulusal bağımsızlık savaşını hangi koşullarda verdiğimiz hepimizin belleklerinde kazılıdır. Dolayısıyla bölgedeki bir savaşın Türkiye'ye büyük zararlar vereceğini hepimiz biliyoruz. Tarafları sağduyuya davet etmek, bir savaşı önlemek sadece insan olarak bizim değil aslında bütün dünyanın ortak talebi olarak ortaya çıkmak zorundadır. Eğer böyle bir savaş çıkarsa en büyük zararı görecek olan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Tabii Rusya bu süreç içinde 2014'e göre daha güçlü bir şekilde sahneye çıkmış durumda, 2014'te döviz rezervi 531 milyar dolarken şu anda 630 milyar dolar. Doğal gaz fiyatları, petrol fiyatları artıyor ve bunlar da Rusya'nın işini kolaylaştırıyor.

Toplam buğday ithalatımızın yüzde 87'sini Rusya ve Ukrayna'dan yapıyoruz. Çıkacak savaşın bize maliyetini göstermek açısından... Doğal gaz ithalatımızın yüzde 40'ı, petrol ithalatımızın yüzde 25'i Rusya'dan yapılıyor. Ülkemize gelen turistlerin yüzde 25'i Rusya'dan ve Ukrayna'dan.

Bu girişi yapmamın nedeni şu, Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açmanın nasıl bir ihanet olduğunu topluma anlatmak. Montrö Sözleşmesi, Türkiye'nin güvenliği açısından, bölgenin güvenliği açısından, dünyanın güvenliği açısından son derece değerli bir anlaşmadır ama tarihi bilmeyen birileri, dünyayı iyi okumayan birileri Montrö Anlaşması'nı tartışmaya açarsa bunun doğuracağı vahameti 84 milyonun iyi bilmesi lazım. O nedenle hepimizin dış politikada sağduyulu hareket etmesi lazım, dikkatli olması lazım. Türkiye'nin, çıkarlarına odaklanması lazım."

"4 milyon 122 bin vatandaş bankalara borcunu ödeyemedi"

Türkiye'de herkesin hayat pahalılığından yakındığını savunan Kılıçdaroğlu, şubat ayında yapılan bir anketin sonuçları değerlendirildiğinde, asgari ücret artışının hiçbir şey getirmediğinin ortaya çıkacağını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, 4 milyon 122 bin vatandaşın bankalara borcunu ödeyemediğini ileri sürerek, "İcradaki dosya sayısı 23 milyon 200 bini aştı. Bu da içinde bulunduğumuz tablonun iyi olmadığını gösteriyor." görüşünü paylaştı.

Bütün belediye başkanlarına "bir kara kış fonu kurun, fakir, fukaranın yanında olun' diye öğüt verdiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, bu öğüdü sadece kendi belediye başkanlarının dinlediğini ve ülke genelinde ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

Vatandaşların, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği 6 milyon 200 bin liraya el konulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bu duruma rağmen belediye başkanlarının çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

"Sizin sorunlarınızı çözeceğiz"

Grup toplantısına emeklilikte yaşa takılanların da (EYT) katıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Uzun süre sizin sorunlarınıza karşı kulaklarını tıkadılar. En tepedeki bir zat sizin için 'türedi' lafını kullandı. Bunu siz unutmuş olabilirsiniz ama bu kardeşiniz asla unutmayacak. Hiç meraklanmayın, az kaldı. Sizin sorunlarınızı çözeceğiz." diye konuştu.

Emekli aylıklarının yeterli olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, bu sorunları çözeceklerini, çalışanlara milli gelir artışından hak ettikleri payı vereceklerini, hiçbir emeklinin aylığının asgari ücretin altında olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Muhtarların aylıklarını asgari ücret seviyesine çıkaracağız" ifadesini kullandığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar hangi sözünde durdu ki bu sözünde dursun." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından muhtarlarla ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını ve Genel Kurul'da reddedildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Şimdi önümüzdeki günlerde grup başkanvekillerimiz aynı teklifi tekrar aşağı indirecek. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Destek mi veriyorlar, karşı mı çıkıyorlar, onu da göreceğiz." ifadesini kullandı.

(Sürecek)