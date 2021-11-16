Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Memuru, işçisi, emeklisi, asgari ücretlisi geçinemiyor. Gazileri, şehit yakınları bağlanan aylıklarıyla geçinemiyor. Herkes büyük bir sıkıntı içinde. Bugün aldığını esnaf yarın sabah yerine koyamıyor. Saat başı etiketler değişiyor. Bütün bunları biliyoruz ama bütün bunlara rağmen diyoruz ki 'meraklanmayın'. Biraz sıkıntı çekeceksiniz, az kaldı. Geliyor gelmekte olan. Buna inanın." dedi

Kılıçdaroğlu, partisinin Tbmm Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, CHP'li milletvekillerinin Kayseri'ye gittiğini, il ve ilçeleri gezip burada vatandaş ile esnafın sorunlarını dinlediğini anlattı.

Onlara üzülmemeleri gerektiğini söylediklerini ve sıkıntıları aşmak için halktan destek istediklerini bildiren Kılıçdaroğlu, vatandaşların şikayetlerinden bazılarını aktardı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı'nın eskiden 1 ton et satıp 25 ton yem alındığını, şimdi ise 1 ton ete karşılık 15-16 ton yem alınabildiğini, gübre bayisi bir çiftçinin de bayi olmasına rağmen 40 dönüm gübresiz ekim yaptığını söylediğini ileri sürdü. Bir fırıncının, 5 ay önce çuvalını 153 liraya aldığı unun şu anda 246 liraya çıktığını, maya fiyatlarının da arttığını ifade ettiğini öne süren Kılıçdaroğlu, vatandaşın enflasyonunun yüzde 70 olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu, insanların geçinemediğini dile getirerek, "Memuru, işçisi, emeklisi, asgari ücretlisi geçinemiyor. Gazileri, şehit yakınları bağlanan aylıklarıyla geçinemiyor. Herkes büyük bir sıkıntı içinde. Bugün aldığını esnaf yarın sabah yerine koyamıyor. Saat başı etiketler değişiyor. Bütün bunları biliyoruz ama bütün bunlara rağmen diyoruz ki 'meraklanmayın'. Biraz sıkıntı çekeceksiniz, az kaldı. Geliyor gelmekte olan. Buna inanın." diye konuştu.

İlk yapacakları işlerden birinin devleti derleyip toparlamak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, her kuruma kanuni görevlerini teslim edip bu görevlerini yerine getirmelerini bekleyeceklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, devleti liyakatle, adaletle, erdemle ve bilgiyle yönetenlerin, bütün sorunları aşacağını dile getirdi.

" Merkez Bankası'nın eli kolu bağlanmış"

Fiyat istikrarından Merkez Bankası'nın sorumlu olduğunu, ancak bunu yapacak bankanın, elinin kolunun bağlandığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "Yukarıdan talimat veriyorlar. 'Bunu yapmazsan seni değiştireceğiz' diyorlar. O da sarayın talimatını yerine getiriyor ve malum bu tablo ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası Kanunu'na göre bankanın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu, bunu sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirleyeceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu yetkinin bir kararnameyle Merkez Bankası'ndan alındığını ve "Fiyat İstikrarı Komitesi" kurulduğunu anımsattı.

TBMM'nin bankaya verdiği yetkinin, bir komiteye verildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu komite hiç çalıştı mı? Bu komite bu fiyatlara, zamlara bir şey dedi mi? 'Şu önlemlerin alınması gerekir' diye bir rapor hazırladı mı? İlgili kişiler acaba bir araya gelip 'yahu ne oluyor, bu kadar zam nereden geliyor, bu Türk lirası neden böyle güneş görmüş kar gibi eriyor' diye düşündü mü? Hiç düşünmedi. Memleket bu hale geldi. Ateş pahası. Neyi tutsanız eliniz yanıyor. Merkez Bankası'na müdahale ettiler de ne oldu? Bir, 128 milyar dolar Merkez Bankası Kanunu'na aykırı olarak kayınpeder damat arasında yok edildi. 128 milyar dolar buhar oldu. Nereye gitti 128 milyar dolar? Cevabını hala almış değiliz. 128 milyar doları buharlaştırdılar. Öz malı olan ne 1 doları ne de 1 senti var Merkez Bankası'nda. Tam 35 milyar dolar eksi bakiyesi var. Doları kontrol edelim derken 128 milyar buharlaştı ve bugün dolar 10 liranın üstüne çıktı. Ne oldu Cumhur İttifakı'nın milli ve yerlilerine, ne oldu? Türk lirası tarihinde bu kadar kötü duruma düşmüş müydü? Düşmemişti."

(Sürecek)

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri

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