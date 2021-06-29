Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin aylığı uygulamasının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin aylığı uygulamasının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Her birimiz, toplumun umudu olmak zorundayız. Tarihin bize yüklediği ciddi bir sorumluluk var. Hep beraber çalışacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Hiç kimseyi ayırmayacağız, herkesi kucaklayacağız. Herkesten yana olacağız. Eğer birisine haksızlık yapıldıysa onun yanında olacağız. Haksızlığını gidereceğiz. Adaletten yana olacağız." diye konuştu.

Sevgiden, hoşgörüden yana olacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Derdi olan bize geliyor. Çünkü biliyor ki; biz, onların dertleriyle dertleneceğiz. Biz, onların dertlerini çözmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.

İki hafta önce bir grup şoför esnafı ile yaptığı görüşmeyi anlatan Kılıçdaroğlu, şoför esnafının "Siyasetçiler, bizim dertlerimizle ilgilenmiyor" eleştirisine, "Sizin sorunlarınızı dile getirdik ama yine kabahat bizde yeteri kadar size ulaştıramadık. Burada haklısınız. Ama bana kamyon şoförlerinin, otobüs şoförlerinin hangi radyoyu en çok dinlediklerini söylerseniz, söz, ben gideceğim bir de oradan ayrıca sesleneceğim" cevabını verdiğini aktardı.

Şoför esnafının sorunlarıyla ilgili Meclis'te araştırma önergesi verilmesini istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın Meclis'te bir araştırma önergesi verdiğini ancak önergenin reddedildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şoför esnafına; "Sizin sorununuzu çözmeye kim kararlı? Hangi parti sizin yanınızda ve hangi partiler sizin karşınızda? Oturun, düşünün. Elinizi vicdanınıza koyun. Sandık gelecek, sandığa gidip oy kullanacaksınız. Ben, başka bir şey istemiyorum. Doğrunun, haklının yanında durun. Sizin sorunlarınızı çözme iradesini ortaya koyan siyasi partinin yanında durun." diye seslendi.

"Eğer bunları keserseniz, işsizlik patlar"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla verilen kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin aylığı ödemelerine de değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda doğru bir karar alındı. Rakamlar çok küçük ama olsun. Her halükarda pandemi dönemini bir şekliyle atlatmak gerekiyordu. Kısa çalışma ödeneği 456 gün, ücretsiz izin aylığı 433 gün sürdü. Bu ayın sonunda bitecek. Bu ayın sonunda bitmemesi gerekiyor. Pandemi hala devam ediyor, sorunlar hala devam ediyor. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin aylığı uygulamasını sürdürmek gerekiyor."

Kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon 765 bin 541 kişinin, ücretsiz izin aylığından ise 2 milyon 548 bin 335 kişinin faydalandığına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu paraları kesmeyin, keserseniz işsizlik zaten büyük bir sorun, daha da büyütürsünüz. Biz, her evde huzurun, bereketin olmasını isteriz. Eğer bunları keserseniz, işsizlik patlar ve dolayısıyla çok daha büyük bir sorunla Türkiye karşı karşıya kalabilir. Hatırlatması, önermesi bizden." ifadesini kullandı.

Çalışılmayan süre içerisinde sosyal güvenlik primlerinin de yatırılmadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Çünkü aylık almadılar. Bir de böyle prime takılanlar olacak. Emeklilikte yaşa takılanlar var, bir de emeklilikte prime takılanlar sınıfı çıktı şimdi ortaya." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz