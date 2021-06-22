Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletin iradesine her zaman saygılı olduklarını, bundan sonra da saygılı olmayı sürdüreceklerini belirterek, "83 milyon, bir kişinin iradesine teslim edilemez, egemenlik bilakayduşart milletindir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletin iradesine her zaman saygılı olduklarını, bundan sonra da saygılı olmayı sürdüreceklerini belirterek, "83 milyon, bir kişinin iradesine teslim edilemez, egemenlik bilakayduşart milletindir." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de hep birlikte güzel ve huzur içinde yaşamak istediklerini dile getirdi.

Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışla birlikte yaşamak istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, kimsenin kin besleme alışkanlığının, öfkenin, intikam duygusunun olmadığı bir Türkiye'de yaşamak istediklerini söyledi.

Tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik eden Kılıçdaroğlu, babaları olmayan çocuklarına, hem babalık hem annelik yapan annelerin de Babalar Günü'nü kutladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Amasya Tamimi'nin 102. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır" sözünün, bu Tamim'de yer aldığını kaydetti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek bir adamın, tek bir kişinin değil, 'milletin azim ve kararı Türkiye'nin geleceğini ve istiklalini koruyacaktır' diyor. Bu aynı zamanda aslında o koşullarda demokrasiye yapılmış çok güçlü bir vurgudur. Bu anlayış 1921, 1924, daha sonraki anayasalarımızda da yer aldı; 'Egemenlik bilakayduşart milletindir' diye. Dolayısıyla bir kişinin iradesinin Osmanlı Devleti'ni nereye getirdiğini ve milletin iradesinin de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni nasıl kurduğunu bize gösteriyor. Bugün yine Türkiye'nin bir kişinin iradesine teslim edilmesinin faturasını 83 milyon olarak hepimiz ödüyoruz. Demokrasiyi, insan haklarını, adaleti, hakkı, hukuku savunuyoruz. Dolayısıyla milletin iradesine her zaman saygılı olduk, bundan sonra da saygılı olmayı sürdüreceğiz. 83 milyon, bir kişinin iradesine teslim edilemez, egemenlik bilakayduşart milletindir."

"Sizin iradenizle geleceğiz, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, hafta sonu Gaziantep'i ziyaret ettiğini hatırlatarak, Milli Kurtuluş Savaşı destanının yazıldığı illerden biri olan Gaziantep'te milli kahramanların kabirlerine giderek Fatiha okuduğunu anlattı.

Onların verdikleri mücadele sırasında yaşamlarını yitirmelerinin unutulmayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu milli kahramanlardan biri olan "Karayılan"ın mezarının da abide şekline dönüştürülmesi için CHP Gaziantep İl Başkanlığına talimat verdiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, partisinin İl Başkanlığının, Gaziantep Valiliğine söz konusu talebini ileteceğini, Valiliğin bu talebi yerine getirmemesi durumunda partisinin bunu yapacağını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz tarihimize, bu topraklar için can veren herkese, bütün gazilerimize saygılıyız. Biz, Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü savunan, kökleri Kuvayımilliye'ye dayanan bir partiden geliyoruz. Gaziantep'in önemini o nedenle biliyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'in, Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği başarılarının yanı sıra yabancı sermaye almadan kendi iç dinamikleriyle büyüyen ve yüzbinlerce kişiye istihdam yaratan bir kent olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu şehri bir kurtuluş, sanayi, kültür, gastronomi ve tarım kenti olarak gördüklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "Ama ziyaret ettiğim Gaziantep'in önemli insanları 'Yatırım yapacağız, önümüzü göremiyoruz. Döviz nereye gidecek onu bilmiyoruz. Endişe taşıyoruz, Türkiye'nin geleceği açısından. Bu endişelerimizi giderin' diye bize söylüyorlar. Belediye başkanlarımız bütün ilçe merkezlerini ve il merkezini gezdiler. Ben de il merkezinde kısa bir gezi yaptım. En çok duyduğum sözcük, 'Gelin ve bizi kurtarın'. Şunu söyledim: Sizin iradenizle geleceğiz, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman