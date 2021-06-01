Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta gülünün taban fiyatın bu yıl, en az 7,5 lira olması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta gülünün taban fiyatın bu yıl, en az 7,5 lira olması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Rize İkizdere'deki taş ocağı projesine tepki gösteren kadınların bugün toplantıda yer aldığını dile getirdi.

İkizdere'den gelen kadınların sadece ağacın, suyun, havanın değil, o bölgede yaşayan bütün canlıların da korunmasını istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların verdiği mücadele sadece bugünün mücadelesi değil, geleceğin de mücadelesidir. Onların çocukları, torunları güzel bir tabiatta yaşamak istemez mi, o suyu görmek istemez mi, doğayı görmek istemez mi, bütün güzellikleri içselleştirmek istemez mi? Elbette ister. Ama mantığı talan olan bir siyasi anlayış, her türlü zorluğu çıkarıyor. Neredeyse bir ordu görevlendirecek. Kadınlar, siz yeri geldiğinde bir orduyu da dağıtırsınız, ben buna da inanıyorum. İkizdereliler güçlerinin farkındalar, biliyorlar. Toplumun her kesiminden destek alıyorlar. Sadece Türkiye'den değil dünyada yeşile hasret kalan bütün coğrafyadan, bütün insanlardan da destek görüyorlar. Çünkü tabiatı korumak hepimizin ortak görevi. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama ağaç, kuşlar, arılar, balıklar hepimiz için, onların yaşaması lazım. Onlar yaşayacak ki biz de yaşayalım; biz de geleceğe, torunlarımıza güzel bir tabiat bırakmış olalım, ekosistemi koruyalım. Öncülüğünü İkizdereli kadınlar yapıyor, sizlere bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz."

Ayşe Begüm Onbaşı ile Anadolu Efes'e teşekkür

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı da tebrik eden Kılıçdaroğlu, "Kendisine yürekten teşekkür ederiz. Bu sporcuya sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere bütün ekibine, EGO Spor Kulübünün yöneticilerine de teşekkür etmek bizim görevimizdir." diye konuştu.

Basketbolda EuroLeague şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes'in de herkesi mutlu ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu kadar karamsar ortamda arada bir güzel, mutlu haberler duymak hepimizi mutlu ediyor. Hem Ayşe Begüm Onbaşı'ya hem Anadolu Efes'e yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Isparta gülünün korunması lazım"

Kılıçdaroğlu, geçen hafta perşembe günü Isparta ve Burdur'u ziyaret ettiğini, burada vatandaşlarla bir araya geldiğini ve Isparta'da saat 05.00'te gül toplamaya gittiğini anlattı.

Gül bahçesinde kadınlarla beraber hasat yaptığını, onların sorunlarını dinlediğini belirten Kılıçdaroğlu, kendisine aktarılan sorunları çözmenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Isparta'nın, dünyanın gül merkezi olduğunu ve Isparta gülünün korunması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Isparta'nın, gül sektörünün merkezi olmanın dışında, o merkezin de büyütülmesi lazım. Gülden elde edilen ürünler yurt dışına satılıyor, altından daha değerli ama değerini ne hikmetse siyaset bir türlü kavrayamadı. Ne istiyorsunuz? Dövizi yok, şuyu yok, buyu yok. Toprakta gülü ekiyor, sabahın köründe topluyor, ondan gül yağı çıkarıyor, çalışıyor ve büyük bir kısmını ihraç ediyor, kendi ülkesine döviz getiriyor. Korunması lazım, büyütülmesi lazım, varsa sorunlarının çözülmesi lazım. Kendi ülkesine döviz getiren bir tarım alanı bu, bunun korunması gerekiyor. Taban fiyatın bu yıl, en az 7,5 lira olması lazım. Hükümet yetkililerine sesleniyorum: 7,5 lirayı pahalı buluyorsanız, bu rakam yüksek diyorsanız sen de benim gibi sevgili Erdoğan gidersin, sabahın saat 05.00'inde bir gül topla bakalım. Bu 7,5 lira az mıdır çok mudur göreceksin."

Gül yağının, dünyanın her tarafına, özellikle de Fransa'ya gönderildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Isparta bu kadar değerli bir altını elinde tutuyor. O altını büyütecek olan siyaset kurumu. Umarım siyasetçi bunun gereğini yerine getirir." dedi.

Üreticinin girdi maliyetlerinden şikayet ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ciddi bir üretim planlamasının yapılması lazım. Gerçi, planlama kavramı bunların kafasında yok ama biz yine de hatırlatalım. GÜLBİRLİK'in teknolojik altyapısının kesinlikle yenilenmesi gerekiyor, daha verimli gül yağı elde etmek için. Bütün bunlar olur mu? Elbette olur. Bunların iktidarında olur mu? Olmaz. Kimin iktidarında olur? Halkın iktidarında, CHP iktidarında olur. Gülü savunanların, emek harcayanların iktidarında olur. Bunları yapacağız."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan