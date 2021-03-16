Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
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Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

16.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:22
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Türkiye'ye huzuru, bereketi, birlikteliği getirmek mümkündür ama bunun tek yolu vardır: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, memleketi aydınlığa çıkarmak için bütün çalışmaları birlikte yapacaklarını söyledi.

Birlikten gücün doğduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Aynı şeyi tekrarladığımız takdirde sadece Türkiye'de değil, dünyada da herkesin duyacağını da biliyorum. Bu nedenle birlik olmak, beraber olmak, sorunlara doğru teşhis koymak, sağlıklı ve tutarlı çözüm üretmek bizim görevimiz. Hepimizin görevi ve biz bunu yapacağız." diye konuştu.

Herkesin buna inanmasını isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Herkes şu konuyu çok iyi bilsin, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Türkiye'ye huzuru, bereketi, birlikteliği getirmek mümkündür ama bunun tek yolu vardır: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması. Bütün baskılara, iftiralara rağmen yapacağız. Çünkü biz görüşü, kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun vatandaşlarımızı seviyoruz. Biz onların sorunlarına talibiz. Biz devletin bütçesine talip değiliz. Devletin bütçesinden malı götürmeye talip değiliz. Biz vatandaşın sorunlarını çözmeye talibiz ve çözeceğiz."

14 Mart Tıp Bayramı'nın kutlandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Malum bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bütün sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Onları alkışladık. Onların bütün hakları teslim edilmedi, talepleri göz ardı edildi. Bunu da gayet iyi biliyoruz." dedi.

Sağlık çalışanını, "bir insanın hayatını kurtarmak için hayatını feda kişi" olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, bu nedenle bütün sağlık çalışanlarına minnet borçlu olduklarını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının en büyük zevkinin, tedavi ettikleri bir hastanın hastaneden yürüyerek çıkması olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinde hayatını kaybeden 387 sağlık çalışanına Allah'tan rahmet, yakınlara ve Türk milletine baş sağlığı diledi.

Sağlık çalışanlarının, içinde bulunulan Kovid-19'la mücadele döneminin, hayatını kaybeden sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmasını istediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İktidar bu görevi yerine getirmedi. Parlamento buna hazır ama iktidar tarafından bir kanun teklifi gelmediği için parlamento bunu geçirmiyor. Yani sarayın gölgesi, vesayeti Meclis'in üstünde. Bizim bu konuda yaptığımız çalışmalar, verdiğimiz mücadele ise maalesef sayımızın yetersizliği nedeniyle gerçekleşmedi. Ama yapacağız, gerçekleştireceğiz. Ne zaman? İlk seçimde iktidar olacağız Allah'ın izniyle, o zaman gerçekleştireceğiz."

Uşak, Manisa ve İzmir ziyaretlerini hatırlatarak, yoğun bir program kapsamında vatandaşlarla beraber olduğunu, onları dinlediğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Herkesin derdi var, kabul etmek lazım. Allah rızası için dertsiz bir kişiyi dahi görmedim. Herkes burnundan soluyor. Onlara umut vermeye çalıştım. Karamsar olmamalarını istedim. Bunu düzelteceğimizi söyledim. Nasıl mı diye sorarsanız. 'Beraber düzelteceğiz. Sizlerin desteğiyle düzelteceğiz. Birlikte olduğumuz zaman Türkiye bu sorunların tamamını aşar' dedim." ifadelerini kullandı.

Muhtarlarla da ayrı bir program yaptığını anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ben, 'muhtarlara birer personel verilmeli, bu kadar işsiz varken en azından işsizlik sorununun çözümüne bir nebze de olsa katkı olur' dediğim zaman, 'Vay işsizlik sorunu böyle mi çözülür?' diye dalga geçmeye başladılar. Bunu da bütün muhtarlara havale ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bazı belediyelerimiz zaten muhtarlara birer personel görevlendiriyor. Bazı belediyelerimiz tarafından bu yapılıyor zaten ama gönül ister ki bu doğrudan doğruya devletin bir tasarrufu olarak, parlamentodan bir yasa olarak gündeme gelsin. Muhtarlıkta da var olan bürokrasi biraz hafiflesin. Muhtar, ayrılıp gittiği zaman kapıyı kapatmak zorunda. O zaman vatandaş muhtara ulaşamıyor. Aldığı aylık kesiliyor. Ödenek alıyorlar. O da kesiliyor. Sorunu var ama çözeceğiz. Muhtarlar bu sorunu bizim çözeceğimizi gayet iyi biliyorlar. Onların bütün sorunlarını çözeceğiz. Muhtarlığı gerçekten de demokrasinin en önemli taşlarından biri haline getireceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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