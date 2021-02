Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sandıkla geldiler, sandıkla bunları göndereceğiz, demokratik yollarla göndereceğiz, güle oynaya göndereceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, devlet kurumunun hukukun üstünlüğüne göre yönetilmesi ve vatandaşları koruması gerektiğini belirtti.

Devlet kurumunun vatandaş üzerine baskı kuramayacağının ve onları yönlendiremeyeceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Yönlendirmesi çağdaş anlamda ancak eğitimle olur. Alır, eğitir, ülkenin çıkarlarını, hukuku, hukukun üstünlüğünü, el sanatlarını öğretir. Değişik alanlarda insanların beceri kazanmalarını sağlar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ'da yaşlı bir kadının "Açım" diye seslendiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını hatırlattı. Kılıçdaroğlu, bu olayın ardından Elazığ Valisi Erkaya Yırık tarafından kadının Valiliğe çağrıldığını ifade etti.

Bu buluşmayla ilgili görüntüler nedeniyle üzüldüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Şu devletin düştüğü hale bak ya. Gerçekten üzülüyorum, vicdanım sızlıyor. ya koskoca valisin, talimat aldın, bu kadının bari ayağına git, bu kadının derdi nedir, bari onu sor. Çağırıyorsun makamına, ayağına çağırıyorsun. Şunu söyleyeceksin, televizyon kamerası da hazır orada. Sonra ertesi gün bunu yayınlıyorsun. Bu ahlak mıdır arkadaşlar? Bunlar da ahlakın kırıntısı var mı? Vali bu talimatı kimden aldı ve nasıl yaptı? Herhalde bir paket verdiler. 'Sen bundan sonra açım deme. Şunu şunu şunu da ayrıca yapacağız, sözlerini de geri al. Erdoğan da çok memnun olacak.' dediler."

Valinin bir kişinin veya bir partinin değil, devletin valisi olması gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Bir kadının 'Açım' demesini 180 derece değiştirerek, 'Hayır efendim, beni yanlış anladılar. Benim karnım tok, keyfim de yerinde. Durumum da çok iyidir, çok şükür.' demesini neye bağlıyorsunuz? Bu ceberut devlet anlayışıdır. Başka bir anlayış değildir." ifadelerini kullandı.

"Havuz medyasının iftira atma konusunda müthiş yetenekleri var"

Kılıçdaroğlu, Uludağ'da tatil yapanların görüntülerinin Boğaziçi Üniversitesindeki öğrencilere ait olduğu iddia edilip medyada paylaşıldığını anlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Havuz medyası yapıyor. Sözde onları karalayacak. Havuz medyasının hiçbir kıymeti yok ama havuz medyasının iftira atma konusunda müthiş yetenekleri var. Çünkü bunların hiçbirisi gazeteci değil. Kalemini satan, kalemini kiralayan adamdan zaten gazeteci olmaz. Paraları nereden aldıklarını, havuzu nasıl oluşturduklarını biliyoruz. Rüşvetten beslenen adamın Türkiye'nin lehine bir satır yazması mümkün mü? Mümkün değil. Dolayısıyla 'Şehitlerimiz varken eğleniyorlar' diyor. Sen Rize Kongresi'ne bir baksana, beyefendinin attığı kahkahalara. Niye onu haber yapmıyorsun? Haberse onu haber yapacaksın. 13 şehidimiz gelmiş, daha önce 3 şehidimiz var. Beyefendi sanki Türkiye'de hiç şehit yok, her şey güllük gülistanlık. Sabahleyin helikopterle kahvaltıya, arkasından her 15 metreye bir polis dizerek Rize'ye gidiyor. Şu hale bakın Allah aşkına."

Türkiye'de yakın bir dönemde seçim yapılacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Sandık gelecek. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün gelecek. Bu millet her şeyi bir tarafa not ediyor, hafızasının bir tarafına not ediyor. Ne yaptıklarını da gayet iyi biliyor. Zaten anket sonuçlarından da üç aşağı beş yukarı nasıl eridiklerini de görüyoruz. Ama işin özü sandıkla geldiler, sandıkla bunları göndereceğiz, demokratik yollarla göndereceğiz, güle oynaya göndereceğiz." diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi alın teriyle kazanan herkesin yanında"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, toplantıda 11 Şubat Perşembe Bolu'da yaptığı ziyaretlere ilişkin bilgi verdi.

Ziyaretler esnasında esnaf, düğün salonu, orman, kahvehane ve kantin işletmecileri, kamyon şoförleri ve çiftçilerin şikayetlerini aktardıkları bilgisini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisinin alın teriyle kazanan herkesin yanında olduğunu" bildirdi.

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen grup toplantısında, dostlarımızla beraber iktidar olduğumuzda iktidarımızın ilk haftasında neyi yapacağımızı açıklamıştım. Şimdi aynı açıklamayı tekrar yapmak isterim. Duymayan vatandaşlarım da duysunlar. Katar ordusuna peşkeş çekilen Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nı hemen alacağız ve şanlı ordumuza iade edeceğiz. 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paraları faizleriyle beraber hemen bir hafta içerisinde bütün hak sahiplerine teslim edeceğiz. Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 39'u polis, 8'i sivil 47 şehidimiz için toplanan paraların tamamını faizleri ile beraber hak sahiplerine iade edeceğiz."

Çiftçilerin bankalardan ve Tarım Kredi kooperatiflerinden aldıkları kredi faizlerini de tümüyle sileceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Ana paralarını takside bağlayacağız. Esnafın pandemi döneminde aldığı kredilerin faizlerini tamamen sileceğiz, ana parasını da onların görüşünü alarak taksitlendireceğiz ve onları da rahatlatacağız. Bir kararnameyle bu stopaj vergisini tamamen kaldıracağız. Hangi koşulda olursa olsun vatanseverliğin bir gereği olarak Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırıldığı vatan toprağına yeniden götürüp bayrağımızı dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin