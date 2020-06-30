Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
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Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, barolara ilişkin düzenlemeye yönelik "İktidardan yana barolar, iktidara karşı olan barolar, etnik kimlik bağlamında bölünen barolar, inanç bağlamında bölünen barolar.

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
30.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, barolara ilişkin düzenlemeye yönelik "İktidardan yana barolar, iktidara karşı olan barolar, etnik kimlik bağlamında bölünen barolar, inanç bağlamında bölünen barolar... Böyle bir baro yaratmak istiyorlar." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hakim, savcı ve avukatların olmadığı yerde adaletten söz edilemeyeceğini, bu kuralın tüm ülkeler için geçerli olduğunu belirtti.

Barolara ilişkin kanun teklifine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, düzenlemeye karşı çıkarak Ankara'ya yürüyüş başlatan baro başkanlarına yönelik tutumu da eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, baronun ayrıştırıldığını iddia ederek, "İktidardan yana barolar, iktidara karşı olan barolar, etnik kimlik bağlamında bölünen barolar, inanç bağlamında bölünen barolar... Böyle bir baro yaratmak istiyorlar. Açık ve net söylüyorum, böyle bir amaçla baroların bölünmesi vatana ihanettir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanettir." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Kılıçdaroğlu, "Eğer bu ülkenin bekasından söz ediyorsan, yarın etnik kimlik bağlamında bölünen bir baroyu nasıl savunacaksın? Yarın inanç bağlamında bölünen bir baroyu nasıl savunacaksın?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, düzenlemenin, ülkeyi parçalamak yolunda atılan adımlardan biri olduğunu ve ileride olumsuz tablolar doğurabileceğini öne sürerek, "Barolar dernek değildir. 50 tane dernek kurabilirsin, avukatlar da istiyorlarsa dernek kurabilirler. Nitekim pek çok avukatların ayrı ayrı dernekleri var. Bir ülkede iki tane odalar ve borsalar birliği başkanlığı olur mu? Bir tane olur. Ama TÜSİAD vardır, MÜSİAD vardır, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu vardır. Bunlar olur ama tüzel kişiliğe sahip bir tane Türkiye Odalar Borsalar Birliği olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu teklife hep birlikte karşı çıkacağız"

TBMM Başkanlığına sunulan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin CHP grubundaki tüm milletvekillerine görev düştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu ucube, Türkiye'yi bölmeyi amaçlayan, Türkiye'yi kutuplaştıran bu teklife hep birlikte karşı çıkacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, yargının özgür şekilde karar alamadığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde belediyelerin başlattığı yardım kampanyasının İçişleri Bakanlığının genelgesi nedeniyle yapılamadığını savundu.

"Bütün belediye başkanlarımız bütün baskılara rağmen ülkede tarih yazmaya devam ettiler ve edecekler" diyen Kılıçdaroğlu, şu bilgileri paylaştı:

"29 Haziran itibarıyla belediyelerimiz, 6 milyon 211 bin 978 aileye ayni yardım yapmışlar. 290 bin 976 aileye nakdi yardım yapılmış. 254 bin 27 hanenin suyu açılmış, 21 bin 147 belediye iş yerinin kirası ertelenmiş. Bazı belediye başkanlarımız kira almama yönünde karar aldılar. 156 bin 940 kişiye evde bakım hizmeti yapılmış, yapılmaya devam ediliyor. 47 milyon 788 bin 539 yani yaklaşık 50 milyon dezenfektan, maske vesaire dağıtımı yapılmış. 9 bin 114 sağlık çalışanına konaklama imkanı sağlanmış. 2 milyon 406 bin 942 bina ve araç dezenfekte edilmiş."

Kılıçdaroğlu, gazeteci Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'in serbest bırakıldığını ama Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in hala hapiste olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Herkesin bildiği bir olayı yazdılar diye, halkı aydınlattılar diye, kalemlerini satmadılar diye, birilerinin önünde eğilmediler, özgürce yazdılar, gerçek anlamda gazetecilik yaptılar diye hapse atılıyorlar. Sanıyorlar ki biz bunları hapse attık, dolayısıyla bunlar yarın gelecekler önümüzde eğilecekler, 'ben yaptım sen yapma beni affet' diyecekler. Bunlar onurlu gazetecilerdir, kimsenin önünde eğilmezler. Bunlar gerçek anlamda gazetecilik yapıyorlar."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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