Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
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Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında YÖK'ün kaldırılacağını vadederek "Üniversitelerin bilimsel özerkliği olacak, makale yazdı diye adam atılır mı? Yönetsel özerkliği olacak.

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
30.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında YÖK'ün kaldırılacağını vadederek "Üniversitelerin bilimsel özerkliği olacak, makale yazdı diye adam atılır mı? Yönetsel özerkliği olacak." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, gençlerin baskı değil adalet, fırsat eşitliği ve saygı görmek istediğini söyledi.

Gençlerin "adamını bulanın değil işini iyi yapanın kazandığı" bir sistem talep ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Yani liyakat istiyorlar. Adamını bulan işe girecek, bilgisiyle birikimiyle zor sınavları aşarak gelen KPSS'de iyi başarı elde eden kişi, adamını bulamadığı için sistemin dışında kalacak. Gençler bunu affetmez. Gençler iş istiyor. Gençler diyorlar ki 'Bilgimiz var, birikimimiz var, taşı sıksak suyunu çıkartırız ama bize iş vermiyorsun, iş alanı yaratmıyorsun, Anayasa'yı ihlal ediyorsun. Bana diyorsun ki Amerika'ya, Kanada'ya, Kore'ye git diyorsun. Beni dışarıya gitmeye mecbur ediyorsun' diyor. Erdoğan sen bunları yapabilecek misin? Bu yolu sen açtın, düzelt bakalım gençlerden oy istiyorsan."

Z kuşağının, geleceğin rüyasını gören ve o rüyanın gerçekleşmesi için çaba harcayan bir kuşak olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Siyaset kurumu olarak sen gençleri anlayabildin mi? Gençlerin önüne oturduğun zaman gençlerin senin her söylediğini samimi bulmadıklarını anlamadın mı? Z kuşağından oy istiyorsan samimi olacaksın, dürüst olacaksın. Gençlerin her söylediğine kulak kabartacaksın. Z kuşağı sınava girdi ama onlar ailelerinin olmadığı şehirde bir üniversiteyi kazanırlarsa önlerine çıkan ilk sorun yurt sorun olacak. Bu gençler dönüp sana '18 yıldır iktidardasın 1 yılda çözülecek sorunu 18 yıldır çözemeyene ben asla oy vermeyeceğim' diyecektir. Gençler, bizden daha iyisini inşa edecekler. Bundan en ufak bir endişen yok. Çünkü bu ülkenin geleceği sadece gençlere emanet edilmiştir."

"Adamını bulan işe giriyor, bulamayan kapının önüne konuluyor"

Konuşmasına, Kanada'da yaşayan Atakan Kartal isimli gencin kendisine gönderdiği e-postayı okuyarak devam eden Kılıçdaroğlu, İstanbul Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümünün ilk mezunlarından olan ve Türk Hava Yolları Teknik'e iş başvurusunda bulunan Kartal'ın AK Parti'den tanıdığı olmadığı için işe alınmadığını ama okul arkadaşlarının AK Partili bir milletvekili aracılıyla işe alındığını aktardığını anlattı.

Kartal'ın iletisinde, söz konusu uygulamalar nedeniyle kendisi gibi çok sayıda kişinin ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını yazdığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu öğrencimizin günahı ne? Daha yeteneksizler kamuda torpil bulup işe başlarken, yeteneklilerin göz ardı edilip onlara yurt dışı alan gösteren iktidardan hesap sorulmayacak mı? Adamını bulan işe giriyor, adamını bulamayan yeteneği ne olursa olsun kapının önüne konuluyor."

Eski bir milletvekilinin kızının Ankara'da yaşarken, Kütahya'da memur kadrosu verilerek özel kalem müdürü yapıldığını, Kütahya'ya gitmeden memur maaşı almaya devam ettiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Kütahyalı gençlere soruyorum. Sanki Kütahya'da işsiz bir genç yok. Bu kişi işe gelmedi diye şikayet ediliyor. Hiçbir tahkikat yapılmıyor. Soruşturma açılmamasını isteyen de Süleyman Soylu. Sonra ne oldu, Kütahya'ya gitmedi Ankara'da oturuyor. Maaşını alıyor. Ne yapalım şikayet de geliyor, Ankara'ya TOKİ'ye uzman olarak atıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bilgi üretiminde Suudi Arabistan, İran ve Yunanistan'ın gerisine düştü"

Son dönemde yapılan rektör atamalarını da eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sarayda oturan zat, 6 üniversiteye 6 rektör atadı. 4 rektörün uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış tek bir makalesi bile yok. Döküntü yani. Bundan rektör olur mu? Hani liyakat vardı? Nerede bu liyakat? Bir makalesi olmayanı üniversitenin başına getiriyorsun. O kıskançlığından makale yazanları cezalandıracak göreceksiniz. 'Ben yazmadım, sen de yazmayacaksın. Çünkü sen fazla yazınca herkes dönüp bana bakacak' diyecek. Böyle bir anlayışla devlet yönetilir mi, böyle bir anlayışla üniversite yönetilir mi, böyle bir anlayışla üniversite bilgi öğretebilir mi? Emin olun bunları anlatırken vicdan azabı duyuyorum ve Türkiye adına üzülüyorum."

Türkiye'de üniversitelerin bilgi üretemez noktaya geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, 18 yılda bilgi üretiminde Suudi Arabistan, İran ve Yunanistan'ın gerisine düşüldüğünü öne sürdü. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Ben Y kuşağına da Z kuşağına da sesleniyorum; sizin tercihlerinizle biz iktidar olduğumuzda söz veriyoruz YÖK denen darbe kurumunu kaldıracağız. YÖK olmayacak. Üniversitelerin bilimsel özerkliği olacak, makale yazdı diye adam atılır mı? Yönetsel özerkliği olacak. Üniversite hocaları kendilerine rektör seçmesini bilmiyorlar mı? Üniversite hocalarının böyle bir yeteneği yok mu, saraydaki bir kişiye teslim ediyorsunuz bütün üniversiteleri. Yani üniversitelerin idari özerkliği olacak, bunun yanında mali özerkliği olacak. Üniversite tam anlamıyla bilgi üreten bir kuruma dönüşecek. O zaman Türkiye gerçek anlamda kakınmış ve büyümüş olur."

"TARSİM'in yeniden düzenlenmesi gerekiyor"

Kılıçdaroğlu, gençlerin tarım alanından çekildiğine dikkati çekerek, yeni bir tarım politikasıyla gençlerin tarıma tekrar yönlendirilebileceğini vurguladı.

Mayıs ayında aşırı sıcak ve ardından ani soğuk nedeniyle birçok tarım üründe verim ve kalite sorunu yaşandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, bunun üzerine partisinin 58 milletvekilini sorunun yaşandığı bütün illere gönderdiğini bildirdi.

Milletvekillerinin ziyaret ve incelemelerinin ardından bu konuda bir rapor hazırladığını belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Özellikle narenciye üretiminde zararın belli bölgelere göre yüzde 50 ile yüzde 90 arasında olduğu söyleniyor. Ben bazı yöneticilerle bazı yerlerde de muhtarlarla görüştüm. Bu söylediğim rakamı muhtar da üretici de veriyor. Zeytin, yenidünya, şeftali, erik, kavun ve karpuzda yüzde 30 ila 45 arasında çiftçinin kaybı var. Aşırı sıcağın doğurduğu bu kaybı, tarım sigortası yani TARSİM karşılamıyor. Niçin? Bunu hiç düşünmemişler. Türkiye'ye sıcak gelmez dolayısıyla bunu koymamışlar. Ne olacak bu zarar? '2021'de programı alacağız, o zaman bu ödenecek.' Buradan bütün çiftçilere söylüyorum; sigortası olsun veya olmasın, TARSİM ödesin veya ödemesin eğer bir siyasal iktidar 'Ben çiftçimizi seviyorum, alın terine değer veriyorum onların büyük emekleri var, zarar gördüler, ben bunu karşılayacağım diyorsa bunun yolu var. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı İl Acil Destek ödeneğinden karşılanır. Karşılamıyorsa bilin ki sizi gözden çıkarmışlardır."

Tarım alanlarının önemli bir kısmının TARSİM'in kapsamı dışında olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, TARSİM'in yeniden düzenlenmesi ve çiftçinin sigorta priminin en az yüzde 80'inin devlet tarafından ödenmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Ziraat Bankasından kredi çeken çiftçilerin borçlarının afet dolayısıyla yeniden yapılandırıldığını ancak özel bankalardan kredi alanlarla ilgili hiçbir şey yapılmadığını sözlerine ekledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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