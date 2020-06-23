Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasaya göre baroların, kamu tüzel kişiliği niteliğinde olduğunu belirterek, "Bir devlette iki tane Merkez Bankası olmaz. Aynı vilayette iki tane vali olmaz. Aynı kazada iki kaymakam olmaz. İki tane maliye bakanı olmaz. Bir ilde de bir tane baro olur.

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
23.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasaya göre baroların, kamu tüzel kişiliği niteliğinde olduğunu belirterek, "Bir devlette iki tane Merkez Bankası olmaz. Aynı vilayette iki tane vali olmaz. Aynı kazada iki kaymakam olmaz. İki tane maliye bakanı olmaz. Bir ilde de bir tane baro olur." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bursa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

CHP milletvekillerinin bölgede incelemelerde bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, hangi nedenle olursa olsun zor duruma düşen bütün vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Yaşanan felaketler nedeniyle 19 ile milletvekillerini görevlendirdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Çiftçilerin dertleriyle ilgilenmişlerdi. Her bir arkadaşımız, grubumuz raporlarını hazırladı. O raporları da büyük bir dikkatle okuyorum." diye konuştu.

Herkesin arada bir keyifli günü de olduğunu, Babalar Günü'nün bunun en güzel örnekleri arasında yer aldığını belirten Kılıçdaroğlu, bütün babaların, bu gününü kutladı. Kılıçdaroğlu, babaların mutlu olmasını istediğini kaydetti.

İstanbul seçimlerinin yıl dönümü

İstanbul seçimlerinin 23 Haziran 2019'da yenilendiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bugün bunun yıl dönümü olduğuna dikkati çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 1 yıllık icraatlarının hesabını vermek için İstanbullularla bugün bir araya geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kendisinden, 23 Haziran dolayısıyla bir mesaj göndermesinin istendiğini kaydetti.

Mesajı gönderdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, grupta daha sonra gönderdiği mesajı okudu. Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadeler yer verdi:

"Sevgili İstanbullular, değerli yol arkadaşlarım, bizler 'Martın sonu bahar' diye yola çıktık. Yerel seçimlerde her yerde bu sloganı kullandık. Güzel bir dalımız vardı, çiçeklerle süslü. Martın sonu bahar olacaktı. Dilimizde baharın coşkusu, yüreğimizde insan sevgisi vardı. Bu kadim şehrin sorunlarını çözmek, İstanbullulara hizmet etmek için yola çıktık. Halka hizmet edecek, sorunları çözecek arkadaşımızın adı Ekrem İmamoğlu'ydu. Kararlı, inançlı, tuttuğunu koparan, herkesi kucaklayan, siyaseti 'halka adanmışlık' olarak gören bir başkanımızdı. Tıpkı diğer bütün belediye başkanlarımızın olduğu gibi.

Martın sonu bahar oldu ve İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını onayladılar ama önümüze engeller koyuldu. Devletin adalet dağıtması gereken kurumları adaleti örselediler. Dünyada örneği olmayan kararlara imza atarak seçimi geçersiz saydılar. Aynı zarfa, aynı kişi tarafından koyulan 4 oy pusulasının 3'ü geçerli, bir geçersiz sayıldı. Bütün dünya bu adaletsizliği izledi. Demokrasimiz derin yara almıştı. Sandılar ki İstanbullular bu adaletsizliğe ses çıkarmayacak, CHP'ye umutsuzluk egemen olacak. Ama yalnızca biz değil bütün İstanbullular bilendi. Tüm demokratlar, vicdan sahibi İstanbullular, dünya İstanbul seçimlerine kilitlendi ve İstanbullular bu kez 800 bin oyu aşan farkla İmamoğlu'nun başkanlığını tekrar onayladılar. Kazanan demokrasiydi. Yenilenler ise bir avuç sözde yargıç ve o yargıçlara talimat veren siyasi otoriteydi. Söz konusu yargıçları çete olarak tanımladım. Kanunlara aykırı olarak karar vermek için bir araya gelip kanunlara aykırı karar veriyorsanız bunun hukuktaki tanımı çetedir. Açarsınız, bakarsınız. Dolayısıyla çetelere de büyük bir ders verdik. Hep birlikte bir tarih yazdık. Zalimin zulmüne boyun eğmedik. Her firavunun bir Musa'sı vardır. Bu kez de Musa görevini İstanbullular üstlenmişlerdi. Dik ve onurlu duruşunuzla 'Her şey çok güzel olacak.' dedik ve dünyaya 'Türkiye'de demokrasiden yana olanlar kazandı.' mesajını verdik.

Şimdi çalışma zamanı. Bütün belediye başkanlarımız çalışıyor. Şimdi ihanet edilen bu kadim şehri ayağa kaldırma zamanı. Sevgi, hoşgörü ve kucaklaşma zamanı. Şimdi hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir İstanbul'u inşa etme zamanı. Bir yılın sonunda geldiğimiz nokta budur. Asla umutsuzluğa kapılmadık. Bu milletin sağduyusuna, ferasetine hep güvendik. 'Bu milletin bir vicdanı vardır.' dedik. 'Bu millet vicdan sahibi olmayanlara yeri geldiğinde en güzel dersi verir.' dedik. İstanbullular bunu yaptılar, bizi yanıltmadılar. Tekrar bütün İstanbullulara ve belediye başkanlarımızı seçen bütün vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

"Yargıya olan güven en diplerde"

"Baskıyı kurumsallaştırmak isteyenler, kendilerine göre bazı çözüm araçları, baskıyı artıracak araçlar bulurlar, bulmaya özen gösterirler ya da baskıyla bunu sağlarlar." diyen Kılıçdaroğlu, bunlardan birinin yargı kurumu olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Yargıyı baskılarsanız; hakimi hakim olmaktan, savcıyı savcı olmaktan çıkarırsanız, bunları sarayın köleleri haline getirirseniz yargı yargı olmaktan, savcı da savcı olmaktan çıkar." dedi.

"Yargıya olan güvenin en diplerde" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bunu ben söylemiyorum; Yargıtay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, sokaktaki vatandaş söylüyor. 'Bu ülkede var mı?' diye soruyorsunuz, 'Ne adaleti, adalet yok.' diyor. Ama bunu sağlayacağız. Bunu sağlayacak unsurlardan biri de savunmadır yani avukatlardır. Yargıyı kontrol altına aldılar, savcıyı da kontrol altına aldılar. Sıra geldi savunmayı kontrol altına almak. 'Bunun için kanun çıkaracağız.' Neymiş baroları parçalayacaklarmış. Başka işin mi yok Allah aşkına senin? Bunlarla uğraşıyorlar. Anayasaya göre barolar kamu tüzel kişiliği niteliğindedir yani Türkçesi budur. Bir devlette iki tane Merkez Bankası olmaz. Aynı vilayette iki tane vali olmaz. Aynı kazada iki kaymakam olmaz. İki tane maliye bakanı olmaz. Bir ilde de bir tane baro olur. Barolar da seçimle gelir. Baro başkanı seçilir. Savunma kutsal bir haktır. Bugün o polislere talimat verip avukatları sokmak istemeyenler ve gece boyunca orada açacağımız çadıra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın açacağı çadıra izin vermeyenler şu gerçeği hiç unutmasınlar; gün gelecek siz de avukata ihtiyaç hissedeceksiniz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı Haber
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi Haber
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti
İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti
İstilacı balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştiriyor
İstilacı balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştiriyor
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Yılmaz Vural Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Karar Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 14:48:35. #1.15#
title