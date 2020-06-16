Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (1) Açıklaması
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Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (1) Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin Kovid-19 ile mücadele sürecinde karşılaştıkları engelleri aşmak için bazen bir araya gelerek ortak politika oluşturduklarını, Genel Merkez ile görüşerek gerekenleri yaptıklarını belirterek "Belediye başkanlarımız bu süreç içinde...

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (1) Açıklaması
16.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin Kovid-19 ile mücadele sürecinde karşılaştıkları engelleri aşmak için bazen bir araya gelerek ortak politika oluşturduklarını, Genel Merkez ile görüşerek gerekenleri yaptıklarını belirterek "Belediye başkanlarımız bu süreç içinde bütün engellere rağmen tarih yazan belediye başkanları olarak tarihe geçtiler." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kendisinin başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 3. yılına girildiğine işaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu cennet gibi vatanda kavga edilmemesi, bir çocuğun bile yatağa aç girmemesi, diğer canlıların da hakkı hukuku olduğu için, haksız yere hapislerde çürüyenler, kalemini satmadan özgürce yazan gazeteciler için "Adalet Yürüyüşü"nü gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yürüyüşün ilk adımları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini, kendilerinin bu mücadeleyi sürdürmek gibi tarihsel bir görevleri bulunduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü sırasında kendisine eşlik eden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ile bir anekdotunu paylaşarak yürüdükleri yerdeki doğal güzellikleri fark ederek değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı. Kılıçdaroğlu, "Bu güzel ülkede neden birlikte yaşayamıyoruz? Her şeyimiz güzel bizim, neden kavga? Siyaset neden bu kadar kirlendi? Neden birilerine baskı yapıp 'İlla hapse atacağız.' diyorsunuz?" sözlerini sarf etti.

İnsanlık tarihinin adalet mücadelesi tarihi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, insanlığın hep adaleti aradığını, bütün peygamberlerin adalet, güzel ahlakı temsil ve liyakat için geldiklerini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, "Eğer insansak, insanlığın hakkını vereceksek, 'Bizim gibi düşünmeyenlerin de hakkı, hukuku, adaleti vardır.' diye düşüneceksek adalet dünyanın ortak paydası olmak zorunda." diye konuştu.

Adalet Yürüyüşü'ne eşiyle yalnız yürümek üzere başladıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama adalet talebi o kadar yoğun ki milyonlar eşlik etti. Herkes adalet istiyor, bugün de herkes adalet istiyor, yarın da herkes adalet isteyecek. Yeryüzünde insanlık tarihi bir adalet mücadeleleri tarihi derken, her dönemin bir firavunu olmuştur. Adalet talebi süreklidir. Hani Mevlana der ya 'Adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ve bütün kainat onun etrafında döner.' 'Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez.' diyor Sadi. Adalet bu kadar yüce bir kavramdır ama içini boşalttılar, boşaltmaya da devam ediyorlar. Firavunlar boşaltacak ama milyonlar onu dolduracaktır."

"Bir rant kavgasıdır gidiyor"

Kemal Kılıçdaroğlu, Bingöl'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşın ailesini arayarak başsağlığı dileklerini ilettiğini aktararak bu olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Marmara depreminden bu yana 18 yıldır iktidarda olanların bu yönde bir şey yapmadıklarını savunan Kılıçdaroğlu, "İstanbul hala depremde en büyük riski taşıyan kent olarak duruyor. Sormayacak mıyız, 18 yıldır hala bir ders almadınız mı? Hala olduğu yerde çöken binalar var. Devleti nasıl yönetiyorsunuz? Nasıl bir devlet yönetimi anlayışınız var? Anlamakta zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye en çok oy çıkan yerlerin deprem riskinin en yüksek olduğu yerler olduğuna dikkati çekerek "Ellerini kollarını bile doğru düzgün oynatmış değiller. Önlem almış değiller. Bir rant kavgasıdır gidiyor. Doğarken eşit doğduk, ölürken de eşit öleceğiz. Bir kefen dışında ne götüreceksiniz? Bu rant, para hırsı nedir? Vatandaş can derdinde. Acaba bir şey yapabiliyor musunuz? Bunun evi sağlam olsun diye düşünüyor musunuz? Rahmetli Ecevit'in toplanma alanlarını bile imara açtılar. Gözünüz doysun. Nedir bu hırs?" şeklinde konuştu.

"Belediye başkanlarımız çok iyi çalıştılar"

Kılıçdaroğlu, Kovid-19 pandemisiyle mücadele sürecinde emeği geçen aile hekimlerine teşekkür etti, söz konusu meslek mensuplarının sorunlarını ve çözümünü bildiğini söyledi.

Bu süreçte CHP'li belediye başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Her bir belediyemiz, en küçüğünden en büyüğüne kadar, hepsi birer tarih yazdılar. Günün 24 saati, özveriyle çalıştılar. Yasak getirdiler görev yapmasınlar diye, paralarına el koydular. 'Asla sitem etmeyeceksiniz. Onlar engel çıkaracak, siz engeli atlamasını bileceksiniz.' dedim. Vatandaş para veriyor, yardım et diye. Engel oldular, bankadaki hesaplarına el koydular. Ne oldu? Fatura askıda geldi. Aklın yolu, adalet üzerine çalışıyorsa, insan hakları üzerine çalışıyorsa çözümsüzlük diye bir şey yoktur. Bizim belediye başkanlarımız çok iyi çalıştılar, görev yaptılar."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin pandemi sürecindeki çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"12 Haziran itibarıyla 5 milyon 702 bin 723 aileye ayni yardım yapıldı. Asla bunun reklamı yapılmadı, kişinin yoksulluğu teşhir edilmedi. Bizi üzen, esnafın bile yardım paketine muhtaç hale gelmesiydi. 285 bin 390 aileye nakdi yardım yapıldı, 254 bin 27 hanenin suyu açıldı, belediyelere ait 21 bin 147 işyerinin kiraları ertelendi, 146 bin 669 yaşlı ve engelliye kişiye evde bakım hizmeti verilmeye devam ediliyor, 43 milyon 384 bin 714 litre dezenfektan dağıtımı yapıldı, 9 bin 114 sağlık çalışanı evine gidemediği için bedelini ödeyerek otellerde kaldılar, 2 milyon 222 bin 998 bina ve işyerinde dezenfekte işlemi yapıldı."

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla uyumlu ve güzel bir çalışma yürüttüklerini kaydederek "Karşılaştıkları engelleri, bazen bir araya geliyorlar nasıl aşacakları konusunda ortak politika oluşturuyorlar, Genel Merkezle görüşüyorlar ve gerekeni yapıyorlar. Belediye başkanlarımız bu süreç içinde bütün engellere rağmen tarih yazan belediye başkanları olarak tarihe geçtiler." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Politika Manşet

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