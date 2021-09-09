Kılıçdaroğlu, CHP'nin 98'inci yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 98'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 98'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 98'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Kılıçdaroğlu, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bıraktı. Ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, Partimizin 98'inci yıldönümünü kutlamanın heyecanıyla huzurundayız.

Yaktığın bağımsızlık ateşi, bugün de canlılığını korumakta, ilkelerin yolumuzu aydınlatmaktadır. Huzurunda milletimize söz veriyoruz: Kurduğun laik Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracak; bölgemizde bulunan kardeş halkların kutup yıldızı, umut ışığı olacağız.

Sayın Genel Başkanım, bugün içeride ve dışarıda yaşadığımız her olay kuruluşta aldığın kararların doğruluğunu ve ufkunun derinliğini bize göstermektedir.

Eserin olan Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkan'ından en yeni üyesine kadar ilke ve devrimlerine eksiksiz bir bağlılıkla, demokrasi mücadelesine devam ediyor, edecektir. İlkemiz yorulmadan çalışmak ve bir kez daha, hakimiyeti kayıtsız şartsız millete telim etmektir. Size ve silah arkadaşlarınıza, hayatını kaybetmiş tüm CHP'lilere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun."

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni doldurduktan sonra beraberindeki heyetle Anıtkabir'deki İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı