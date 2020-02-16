Kılıçdaroğlu CHP'nin 37. Ankara Olağan İl Kongresine katıldı

16.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:57

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin 37. Ankara Olağan İl Kongresine katıldı.



Nazım Hikmet Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'nin milli mücadelenin özünden doğan görkemli bir siyasi parti olduğunu söyledi. Türkiye'nin 5 temel sorununun olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bu sorunların 'demokrasi, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve ekonomi' olduğunu söyledi. "İşsizliğin önlenmesinin yolu üretmekten geçiyor" diyen CHP lideri, "Fabrika üretirse istihdam oluşur, tarlada üretirseniz istihdam oluşur. Hayatın her alanında üretirseniz Türkiye'yi güçlü kılarsınız. İstihdamı sağlamak, işsizliği önlemek için fabrikalar kuracaksınız, fabrikaları satmayacaksınız. Fabrikaları kurarken de yurt genelinde dengeli kuracaksınız. Biz ne diyoruz? Her yerde fabrika kuracağız. İşsizlik belasını çözeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız"



Ortadoğu'ya barış getirecek çözümün CHP'de olduğunu ileri süren Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP iktidarda olduğunda Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. Türkiye, İran, Irak ve Suriye bir araya gelecek. 'Biz kendi bölgemizde egemen güçlerin vekalet savaşı yapmasını istemiyoruz' diyeceğiz. Oturacağız, sorunları beraber çözeceğiz. Egemen güçlerin maşası olmayacağız. Akılcı politikalarla Ortadoğu'da barışı yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA