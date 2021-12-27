Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi - Haberler
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Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi
AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı sonrasında, büyükşehir belediye başkanları kameraların karşısına geçti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının bazen her ay bazen 45 günde bir farklı kentlerde buluşarak çalışmalarla ilgili bilgi aktarımı ve görüş alışverişinde bulunduğunu dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümüne özel, Ankara'da CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanın bir araya geldiğini belirten Yavaş, Anıtkabir'e çıkarak Atatürk'e bağlılıklarını ifade edeceklerini söyledi.

Yavaş, toplantıya katılan büyükşehir belediye başkanlarının ortak açıklama yapacağını da kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mazeret bildirerek katılmadı.

Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi

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AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

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