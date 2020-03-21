Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla "Kovid-19" toplantısı yaptı Açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı Kovid-19 ile mücadele toplantısında, "Ben karamsar değilim, umarım sizler de karamsar değilsiniz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı Kovid-19 ile mücadele toplantısında, "Ben karamsar değilim, umarım sizler de karamsar değilsiniz. Aklın ve bilimin ışığında biz bu salgını yeneceğiz. Mücadeleyi bu çerçevede yapacağız." dedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu video konferans yöntemiyle CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ile "Kovid-19" toplantısı yaptı.

Belediye başkanlarının büyük duyarlılık gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bunu hem zaman zaman yaptığımız konuşmalardan hem de medyaya düşen haberlerden izliyorum. Bu, sizin yaşanan salgın hastalık dolayısıyla kendi kentinize ve Türkiye'ye verdiğiniz önemin de göstergesi. Hepimiz bu konuda çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Sonuçta hangi görüşten, inançtan ve kimlikten olursa olsun kentimizde yaşayan insanların sorunlarıyla ilgilenmek bir anlamda sizin temel görevlerinizden birisi oluyor." diye konuştu.

Pazartesi günü bu konuda daha ayrıntılı bir basın toplantısı düzenlemeyi düşündüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, CHP'nin görüşlerini ve önerilerini dile getireceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü bugüne kadar yapılan açıklamaların beni yeterince tatmin etmediği de bir başka gerçek. Zaten zaman zaman medyada pek çok çevre yapılan açıklamaların yetersizliğinden de söz ediyor. Bize düşen görev her türlü öneriyi sağlıklı bir biçimde topluma aktarmak. Bu çerçevede üzerimize düşeni yapıyoruz. Ben karamsar değilim, umarım sizler de karamsar değilsiniz. Aklın ve bilimin ışığında biz bu salgını yeneceğiz. Mücadeleyi bu çerçevede yapacağız."

Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanları da çalışmaları hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

Belediye başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Elinizden gelen bütün çabayı gösteriyorsunuz. Bu bizi gururlandırıyor. Sonuçta sizler bulunduğunuz beldeye, aslında bir anlamda Türkiye'ye hizmet ediyorsunuz. Daha önce merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında sağlıklı bir uyumun olmasını, bu uyum olduğu takdirde daha başarılı bir mücadele tablosunun ortaya çıkacağını ifade etmiştim ama öyle anlaşılıyor ki bu ortak çabadan biraz merkezi hükümet çekiniyor. Yine belediyelere gelen ödeneklerden İller Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığından gelen ödeneklerden bir kesinti yapılmaması gerektiğini de ifade etmiştim ama onu da yine pazartesi günü bir basın toplantısı yaparak, sizden edindiğim bilgilerin ışığında bir yol haritası, siyasal iktidara da bir yol haritası, strateji çizeceğiz. Bu bizim görevimiz. Sizden isteğim şu, özellikle yoksul mahallelerde kolonya, deterjan yani dezenfeksiyon malzemeleri yoksul ailelerin talebi olursa karşılamanız."

Kaynak: AA