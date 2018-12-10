Kılıçdaroğlu CHP'li Belediyelerin Olduğu  Bütün Yerlerde Asgari Ücret Net 2200 TL Olacak (1)

Kılıçdaroğlu CHP'li Belediyelerin Olduğu  Bütün Yerlerde Asgari Ücret Net 2200 TL Olacak (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu.

Kılıçdaroğlu CHP'li Belediyelerin Olduğu  Bütün Yerlerde Asgari Ücret Net 2200 TL Olacak (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe sağlıklı bir demokrasi içinde hazırlanmadı. Sakat bir bütçedir. Demokrasiye inanan herkesin hayır demesi gereken bir bütçedir. 1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerin olduğu  bütün yerlerde asgari ücret net 2200 TL olacak" dedi.

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