Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı - Haberler Ekonomi
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Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı
AA / Mümin Altaş - Haberler | Ekonomi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdiği videosunda, şu ifadelere yer verdi:

"Kurmaylarımla bu gece yoğun çalıştık. CHP belediyelerinde, yani sosyal demokrat belediyelerde en düşük ücret, asgari ücret 4 bin 500 lira olacaktır. Milletimize hayırlı olsun. Ayrıca belediyelerimizle bu hafta sonu Kayseri'de buluşup karakış fonunu konuşacağız. Biz kuracağız o fonu. Yalnız değilsin sevgili halkım, yanınızdayız. Bu felaketi birlikte omuz omuza atlatacağız. Müsterih olun. Allah'ın izniyle kurtulacağız bunlardan. Geliyor gelmekte olan."???????

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AA / Mümin Altaş - Ekonomi Haberleri

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