Kılıçdaroğlu: "(CHP'li belediyelerde akraba atamaları tartışmaları) Siyasi ahlak yasasını çıkaralım"

Kılıçdaroğlu: "(CHP'li belediyelerde akraba atamaları tartışmaları) Siyasi ahlak yasasını çıkaralım"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti.

31.07.2019 15:40
Kılıçdaroğlu:

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Atalay, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. (3)

Kaynak: AA
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