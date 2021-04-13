Kılıçdaroğlu: "(CHP'li belediyeler) İsrafla mücadele edin, israftan kaçının"
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Kılıçdaroğlu: "(CHP'li belediyeler) İsrafla mücadele edin, israftan kaçının"

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1)

Kılıçdaroğlu: '(CHP'li belediyeler) İsrafla mücadele edin, israftan kaçının'
Kılıçdaroğlu: '(CHP'li belediyeler) İsrafla mücadele edin, israftan kaçının'
Kılıçdaroğlu: '(CHP'li belediyeler) İsrafla mücadele edin, israftan kaçının'
Kılıçdaroğlu: '(CHP'li belediyeler) İsrafla mücadele edin, israftan kaçının'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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