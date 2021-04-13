Kılıçdaroğlu: "(CHP'li belediyeler) İsrafla mücadele edin, israftan kaçının"
Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey