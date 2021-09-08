KILIÇDAROĞLU CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI
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KILIÇDAROĞLU CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI

KILIÇDAROĞLU CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı yeni binasının açılışına katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı yeni binasının açılışına katıldı.

Sarıyer'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni binası saat 17.00'de açıldı. Açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, birçok CHP'li yöneticisi ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başladı.

Törende açılış töreninde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu Bir binaya sahip olmak önemlidir. Bir binanın çok daha ötesinde yaşadığı ülkeye sahip olmak çok daha önemlidir. Birileri ülkenin rantına sahip çıkabilir. Biz yaşadığımız coğrafyadaki sadece kendi ülkemizi değil, var olan coğrafyada bütün komşularla huzur içinde yaşamak ve var olan sorunları çözmeye talibiz dedi.

BİZİM BİREYSEL BİR TALEBİMİZ ASLA OLAMAZ, TALEBİMİZ TOPLUMUN HUZURUDUR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mal varlıklarımıza el konuldu yılmadık. Genel başkanlarımız hapse atıldı, yılmadık. Arşivlerimize el konuldu, yılmadık. Çünkü biz ülkemiz için çaba harcıyoruz. Bizim bireysel bir talebimiz asla olamaz. Bizim talebimiz, bizim beklentilerimiz toplumun huzur içinde yaşamasıdır diye konuştu.

DÜNYADAKİ EN KÖKLÜ 4-5 SİYASİ PARTİDEN BİRİSİ CHP

Kılıçdaroğlu 100 yıl geçti tam bir yüzyılı devirdik, 2023'te yüzyılımızı tamamlayacağız. Bu güzel Cumhuriyet'in 2'inci yüzyılında demokrasi ile taçlandırma kararındayız. Biz ülkenin sorunlarına talibiz. Binalar güzel olabilir ama yol arkadaşlarıma şunu söylerim 'Bina güzel ama sakın binada fazla oturmayın, bizim görevimiz dışarıda. Her sosyal kimliğin sorunlarını masaya yatırıyoruz. Onların uzun yıllardır yapamadıklarını bizim belediye başkanlarımız yaptı. Biz bir çınarız, bu çınarı kimsenin yerinden söküp atmaya gücü yetmez çünkü biz haklıyız. Dünyada en köklü 4-5 partiden birisi CHP'dir. Sadece anlatacağız kavga etmeyeceğiz. Bizi kavga alanına çekmek isteyebilirler. Bütün arkadaşlarıma sesleniyorum; sakin olacağız, ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz dedi.

KILIÇDAROĞLU CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI
KILIÇDAROĞLU CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI
KILIÇDAROĞLU CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI
KILIÇDAROĞLU CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KILIÇDAROĞLU CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASININ AÇILIŞINA KATILDI - Haberler
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