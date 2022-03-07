Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personeli ile bir araya geldi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Kadın personele çiçek dağıtımı Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, CHP Genel Merkezi'nin kadın personeli ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Kadın personele çiçek dağıtımı
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, CHP Genel Merkezi'nin kadın personeli ile bir araya geldi.