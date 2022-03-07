Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personeli ile bir araya geldi - Haberler

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Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personeli ile bir araya geldi

AA - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Kadın personele çiçek dağıtımı Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, CHP Genel Merkezi'nin kadın personeli ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Kadın personele çiçek dağıtımı

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, CHP Genel Merkezi'nin kadın personeli ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personeli ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personeli ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personeli ile bir araya geldi

AA - Güncel

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