- Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personel ile bir araya geldi

"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı

- Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personel ile bir araya geldi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, CHP Genel Merkezi'nin kadın personel ile bir araya geldi.