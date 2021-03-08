- Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personel ile bir araya geldi
08.03.2021 22:28 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:33
- Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personel ile bir araya geldi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, CHP Genel Merkezi'nin kadın personel ile bir araya geldi.
- Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personel ile bir araya geldi
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, CHP Genel Merkezi'nin kadın personel ile bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN