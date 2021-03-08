- Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personel ile bir araya geldi
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- Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personel ile bir araya geldi

08.03.2021 22:28 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:33

- Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personel ile bir araya geldi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, CHP Genel Merkezi'nin kadın personel ile bir araya geldi.

- Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personel ile bir araya geldi

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, CHP Genel Merkezi'nin kadın personel ile bir araya geldi.

- Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personel ile bir araya geldi
- Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personel ile bir araya geldi
- Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personel ile bir araya geldi
- Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kadın personel ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN

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