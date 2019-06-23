Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının İstanbul seçimlerine yönelik sorusu üzerine "Her şey çok güzel olacak" açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu seçimi makam odasından izleyecek.

(Neşra Durmaz - Fatih Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA