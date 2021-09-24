Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası'nın toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi Masası'nın toplantısına katılarak görüşlerini aktardı.

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcü Faik Öztrak başkanlığında faaliyetlerini sürdüren Ekonomi Masası'nın, parti genel merkezinde toplandığı belirtildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da toplantıya bir süre katılarak ekonomi alanında değerlendirmelerde bulunduğu ve görüşlerini aktardığı ifade edildi.