- Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası'na katıldı
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- Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası'na katıldı

11.11.2020 20:03 | Son Güncelleme: 11.11.2020 21:06

- 20.00 Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası'na katıldı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

- 20.00

Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası'na katıldı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Ekonomi Masası Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "4 aşamalı bir stratejik plan oluşturmak zorundayız. Bunun birinci aşaması şu; bu ülkede yaşayan herkes, ister doğu, ister batı, kuzey, güney ne olursa olsun, hangi kimlikten, hangi siyasi görüşten, hangi inançtan olursa olsun her vatandaşın önce ihtiyaç duyduğu bir şey var. Bu can ve mal güvenliği. Bunun altını özenle çiziyorum. Can ve mal güvenliği ne demektir? 'Ben güvenli yatırım yapabilirim.' 'Rahatlıkla hükümeti eleştirebilirim.' 'Sivil toplum örgütleri olarak, kuruluşlar olarak düşüncelerimizi rahatlıkla ifade edebiliriz.' Bu ne demektir? 'Ben bunu söylediğim zaman asla zarar görmeyeceğim demektir.' Malıma da canıma da zarar gelmeyecek demektir. Bunun yolu katıksız bir demokrasidir. Hukukun üstünlüğü, can ve mal güvenliği, yargının bağımsızlığı, medyanın özgürlüğü, bu birinci ayağımızdır" şeklinde konuştu.

CHP'nin 4 aşamalı stratejik planının ana başlıklarını ise; hukuk devleti ve demokrasi, üreten Türkiye, güçlü sosyal devlet ve sürdürülebilirlik oluşturuyor. Düzenlenen programa CHP milletvekillerinin yanı sıra sektör temsilcileri de katıldı.

(UTK-BC-CC-Y)

- Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası'na katıldı
- Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası'na katıldı
- Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası'na katıldı
- Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası'na katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK

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