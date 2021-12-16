Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak - Haberler
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Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP belediyelerinde, yani sosyal demokrat belediyelerde en düşük ücret, yani asgari ücret 4 bin 500 lira olacaktır dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP belediyelerinde, yani sosyal demokrat belediyelerde en düşük ücret, yani asgari ücret 4 bin 500 lira olacaktır dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video yayımlayarak gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, TÜİK'in rakamlar üzerinde oynama yaptığını belirterek, TÜİK, rakamlarla oynuyor ya bu geçmişte Yunanistan'da da yaşandı. Avaneler gitsin bir baksınlar, bu rakamlarla oynayanların sonu nice oldu. Ey avaneler, ey şüreka, açlığı algı ile yönetemezsiniz. Karnı aç insanları algı ile doyuramazsınız. Bu intihar yolculuğunda bu trenden en yakın zamanda inin. Benden size tavsiye, aklı başında herkes inmeye başladı, siz de inin diye konuştu.

'GELİYOR, GELMEKTE OLAN'

Kurmaylarıyla birlikte bu gece yoğun bir çalışma yaparak kararlar aldıklarını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü

CHP belediyelerinde yani sosyal demokrat belediyelerde en düşük ücret, yani asgari ücret 4 bin 500 lira olacaktır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca belediyelerimizle bu hafta sonu Kayseri'de buluşup 'Kara Kış Fonu'nu konuşacağız. Biz kuracağız, müsterih olun. Allah'ın izniyle kurtulacağız bunlardan. Geliyor, gelmekte olan.

Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak

Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak

Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak

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