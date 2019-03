Kılıçdaroğlu: "Cennet gibi bir ülkeyi, her şeyin olduğu ülkeyi, neden cehenneme döndürdüklerini sorusunu sorma zamanıdır. Niçin kavga ediyoruz, hangi gerekçe ile kavga ediyoruz. Hangi gerekçi ile her türlü iftirayı atıyorlar?"

-" Çünkü beylerin söyleyecek sözü yok."

-" Oturduğun koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu, işgal ettiğin koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu. Sen oradan temiz mesajlar vereceksin."

-" İnsanların kimliği ve onuru ile oynamayacaksın. Yaşam tarzıyla oynamayacaksın, insanların inancını siyasete alet etmeyeceksin"

-"17 yılın sonunda bu güzelim insanlar soğan kuyruğuna girdi"

ANTALYA - Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cennet gibi bir ülkeyi, her şeyin olduğu ülkeyi, neden cehenneme döndürdükleri sorusunu sorma zamanıdır. Niçin kavga ediyoruz, hangi gerekçe ile kavga ediyoruz. Hangi gerekçi ile her türlü iftirayı atıyorlar? Çünkü beylerin söyleyecek sözü yok."dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Kepez İlçesi Turgut Özal Spor Salonu yanındaki alanda düzenlenen ortak mitingde halka hitap etti.

Miting öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Akşener'in ardından kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sorunları olduğunu ve o sorunların, çözülmeyecek sorunlar olmadığının altını çizdi. Kurtuluş Savaşı'nı birlikte verdiysek, ayrım yapmadıysak, doğu batı, kuzey ve güney demediysek, hep birlikte bayrağımız, vatanımız için mücadele ettiysek şimdi demokrasi için mücadele edeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz, kimsenin önünce diz çökmeyeceğiz, hiç kimsenin baskısına 'evet' demeyeceğiz. CHP'li, İYİ Parti'nin SP'nin eğer belediye başkanları kazanır ve Türkiye genelinde iyi bir çıtayı yakalarsak bütün dünya şunu söyleyecek iktidarın bütün baskılara rağmen Türkiye'de halk demokrasiyi tercih etti, demokrasiden yana oy kullandı diyecektir."ifadelerine yer verdi.

"Mücadelemiz"

Demokrasi, ekmek, onur, her evde huzur ve bereket olsun diye mücadele verdiklerinin altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD Başkanı Donald Trump telefon açtığı zaman papazı serbest bırakmayacak onurlu bir mücadeledir. Bizim mücadelemiz Kuvay-i Milliye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz işsizlik mücadelesidir. Bizim mücadelemiz budur. Bireysel ve kişisel bir çıkarın peşinde değiliz. Cennet gibi bir ülkeyi, her şeyin olduğu ülkeyi, neden cehenneme döndürdüklerini sorusunu sorma zamanıdır. Niçin kavga ediyoruz, hangi gerekçe ile kavga ediyoruz. Hangi gerekçi ile her türlü iftirayı atıyorlar? Çünkü beylerin söyleyecek sözü yok. Ekonomi batmış, işsizlik yükseldi, çiftçinin, esnafın, sanayicinin durumu iyi değil diyemiyorlar. Diyemiyorlar ama herkesi suçlamaya başladılar. Yok şu terörist yok bu terörist, yok bu bunu yaptı. Oturduğun koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu, işgal ettiğin koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu. Sen oradan temiz mesajlar vereceksin. İnsanların kimliği ve onuru ile oynamayacaksın. Yaşam tarzıyla oynamayacaksın, insanların inancını siyasete alet etmeyeceksin. Dünyadan haberi yok. Sanıyor ki milleti kavga ettirirsem koltukta ömür boyu oturacağım. Bir koltukta ömür boyu oturmak diye bir gerekçe olmamalı. Hepimiz faniyiz,arkada bir hoş seda kalmalı. Bilmiyorlar unutmuşlar. Dinden imandan bahsediyorlar ama Yunus Emre, Mevlana, Erzurumlu Emrah, Karacoğlan, Dadaloğlu ve yörükleri bilmiyorlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. İnsanları kandırıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

"1 milyon 11 bin işsiz"

Sadece bir yılda işsiz kalanların sayısının 1 milyon 11 bin kişin olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "1 milyon haneye ekmek girmemesi ne demektir. Bir babanın çocuğuna harçlık verememek demektir. 1 milyon hanede akşam evde tencerenin kaynanası ne demektir. Annenin çocuğunu yatağa aç yatırması ne demektir. Onların bundan haberi yok, bunu bilmiyor, onlar sarayda oturuyorlar,onların keyfi yerinde. Bütün hazineyi damada teslim etmiş. Ne diyor damat 'Seçimden sonra 2.5 milyon kişiye istihdam sağlayacağız"'diyor. Beyefendi sen uzayda mı yaşıyorsun, sağlayacaksan şimdi sağla, millet zaten perişan."ifadelerine yer verdi.

Tanzim satış yerleri üzerinden iktidarı eleştirmeye devam eden Kılıçdaroğlu, Antalya'da tırlarla bedavaya gönderilen yardımların fakir fukaraya parayla satıldığını aktardı.

"17 yılın sonu soğan kuyruğu"

Kimsenin kimliğini, yaşam tarzını siyasete alet etmeyeceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:"AK Parti'ye oy verenlere sesleniyorum. 17 yıldır omuzlarınızda taşıyorsunuz. Ne istedilerse verdiniz. 17 yıldır AK Parti'ye çalışan kadınlar vardı. Doğru dürüst ayakkabıları bile yoktu. Türkiye güzelleşecek diye kapı kapı gezdiler. 17 yılın sonunda bu güzelim insanlar soğan kuyruğuna girdi. Ne oldu. Bu soruyu her vatandaşın, özellikle AK Parti'ye oy verenlerin kendisine sormasını isterim. Sen 17 yıl oy verdin. 17 yıl sonra seni getirip seni soğan kuyruğuna sokuyorsa 'dur' demen lazım".

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarıyla kalabalığı selamladı, karanfil dağıttı.

Kaynak: İHA