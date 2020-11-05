Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın babası Mehmet Kenan Coşkunoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle toprağa verildi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın babası Mehmet Kenan Coşkunoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle toprağa verildi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclis üyesi Aylin Nazlıaka'nın babası Mehmet Kenan Coşkunoğlu, dün geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Coşkunoğlu için Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Coşkunoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanında CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP genel başkan yardımcıları ile milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kadın kolları üyesi partililer katıldı. Kılıçdaroğlu, Coşkunoğlu ailesine başsağlığı diledi. Coşkunoğlu'nun cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU