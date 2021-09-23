Kılıçdaroğlu: "ÇAYKUR şu anda çay üreticisini bir anlamda manipüle eden bir kuruma dönüşmüş durumda"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşma programına katıldı.
ÇAY, AFYON (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşma programına katıldı. (3)
Kılıçdaroğlu: "ÇAYKUR şu anda çay üreticisini bir anlamda manipüle eden bir kuruma dönüşmüş durumda"
Kılıçdaroğlu: "ÇAYKUR'un yönetiminde üreticiler yok. ÇAYKUR, bir kamu kuruluşuysa onun yönetiminde üretici de olacak. Ziraat Odası Başkanı aynı zamanda ÇAYKUR'un yönetiminde de yer alacak"
Kılıçdaroğlu: "İnşallah oylarınızla iktidar olacağız. Ben o kaçak çayların tamamını toplayıp Rize meydanında yakacağım. Ben bunun sözünü verdim"
"Çay üreticisinin hakkını kim savunacak. Adaleti kim gerçekleştirecek. Bunu yapacağız. Desteğinizle, dostlarımızla beraber biz bunu yapacağız"