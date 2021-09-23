Kılıçdaroğlu: 'ÇAYKUR şu anda çay üreticisini bir anlamda manipüle eden bir kuruma dönüşmüş durumda' - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "ÇAYKUR şu anda çay üreticisini bir anlamda manipüle eden bir kuruma dönüşmüş durumda"

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşma programına katıldı.

ÇAY, AFYON (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşma programına katıldı. (3)

Kılıçdaroğlu: "ÇAYKUR şu anda çay üreticisini bir anlamda manipüle eden bir kuruma dönüşmüş durumda"

Kılıçdaroğlu: "ÇAYKUR'un yönetiminde üreticiler yok. ÇAYKUR, bir kamu kuruluşuysa onun yönetiminde üretici de olacak. Ziraat Odası Başkanı aynı zamanda ÇAYKUR'un yönetiminde de yer alacak"

Kılıçdaroğlu: "İnşallah oylarınızla iktidar olacağız. Ben o kaçak çayların tamamını toplayıp Rize meydanında yakacağım. Ben bunun sözünü verdim"

"Çay üreticisinin hakkını kim savunacak. Adaleti kim gerçekleştirecek. Bunu yapacağız. Desteğinizle, dostlarımızla beraber biz bunu yapacağız"

Kılıçdaroğlu: ÇAYKUR şu anda çay üreticisini bir anlamda manipüle eden bir kuruma dönüşmüş durumda

Kılıçdaroğlu: ÇAYKUR şu anda çay üreticisini bir anlamda manipüle eden bir kuruma dönüşmüş durumda

Kılıçdaroğlu: ÇAYKUR şu anda çay üreticisini bir anlamda manipüle eden bir kuruma dönüşmüş durumda

Kılıçdaroğlu:
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kılıçdaroğlu: 'ÇAYKUR şu anda çay üreticisini bir anlamda manipüle eden bir kuruma dönüşmüş durumda' - Haberler
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