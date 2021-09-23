Kılıçdaroğlu: '(Çay kanunu teklifi) Bütün bunlar dikkate alınarak bir ÇAYKUR teklifi hazırlandı' - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "(Çay kanunu teklifi) Bütün bunlar dikkate alınarak bir ÇAYKUR teklifi hazırlandı"

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşma programına katıldı.

ÇAY, AFYON (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşma programına katıldı. (5)

"Çay bahçeleri bölünüyor, fındık bahçeleri gibi"

"Çay üreticilerini korumak için bir Çay Borsasının kurulması lazım. Çay Borsası olması lazım"

"ÇAYKUR'un Türkiye Varlık Fonu'ndan çıkarılması lazım"

"Bir çay kanununun çıkması lazım. Yeni bir çay kanununu. Bütün bunlar dikkate alınarak bir ÇAYKUR teklifi hazırlandı"

Kılıçdaroğlu: (Çay kanunu teklifi) Bütün bunlar dikkate alınarak bir ÇAYKUR teklifi hazırlandı

Kılıçdaroğlu: (Çay kanunu teklifi) Bütün bunlar dikkate alınarak bir ÇAYKUR teklifi hazırlandı

Kılıçdaroğlu: (Çay kanunu teklifi) Bütün bunlar dikkate alınarak bir ÇAYKUR teklifi hazırlandı

Kılıçdaroğlu:
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kılıçdaroğlu: '(Çay kanunu teklifi) Bütün bunlar dikkate alınarak bir ÇAYKUR teklifi hazırlandı' - Haberler
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